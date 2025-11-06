A- A+

política Tiririca, MC Gui e influenciadores: as apostas pop do PSD para puxar votos nas eleições de 2026 Humorista já foi recordista de votos em São Paulo, em 2010, com slogan que ironizava a política, mas perdeu fôlego desde então

O palhaço Tiririca, alçado à posição de deputado federal por São Paulo, em 2010, com mais de 1,3 milhão de votos e o slogan irônico "Pior que tá não fica", anunciou nesta quinta-feira (6) que trocará o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo PSD de Gilberto Kassab e irá concorrer em seu estado natal, o Ceará, nas eleições de 2026.

A mudança de domicílio eleitoral se explica pela votação reduzida que o humorista teve no pleito anterior. À época, com 71 mil votos, ele foi o candidato eleito com menor votação no estado. Sua continuidade em Brasília se deve ao desempenho de outros puxadores de voto do PL, sobretudo políticos bolsonaristas como Carla Zambelli, Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro.

Já pelo lado do PSD, a entrada de Tiririca se soma a outras apostas para puxar votos em 2026. Antes, apenas no estado de São Paulo, Kassab filiou o funkeiro MC Gui e outras celebridades de TV. No caso do músico, ele deve costurar seus apoios como um defensor de projetos sociais na capital paulista, voltados para o ensino de jiu-jitsu e cuidados com pets.

— Ele tem iniciativa sociais, quer ter uma atuação política, e escolheu o PSD para iniciar essa trajetória — disse Kassab depois de entregar a ficha a MC Gui . — Acho que essa iniciativa, de buscar uma filiação, o início de uma militância político-partidária, pode servir de exemplo para todos aqueles que querem seguir esse caminho. Filiem-se e comecem a participar no seu bairro, na sua cidade.

O PSD tenta aumentar a bancada no Congresso ao mesmo tempo em que eleva a sua capilaridade nos municípios, através dos prefeitos, e procura caciques regionais. Neste ano, já filiou os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lyra, de Pernambuco, além do ex-governador Paulo Hartung, do Espírito Santo.

A cerimônia de ingresso de Hartung, aliás, veio acompanhada de uma nova leva de influenciadores, como o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como "Dr. Bactéria". O partido também passa a contar com Camila Kiss, atriz do SBT que ganhou popularidade com pegadinhas de câmeras escondidas do Programa Silvio Santos, e o criador de conteúdo digital Gabriel Brito, que relata na internet o seu cotidiano como pessoa com deficiência.

