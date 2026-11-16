Seg, 16 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Presidência

Tive encontro importante com Sánchez para reafirmar laços entre Brasil e Espanha, diz Lula

Presidente deixou Madri por volta das 10h30. A previsão é que chegue em Brasília no fim da noite desta segunda-feira, 16

Reportar Erro
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez (à direita), cumprimenta o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio de Moncloa, em Madri, em 16 de novembro de 2026O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez (à direita), cumprimenta o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio de Moncloa, em Madri, em 16 de novembro de 2026 - Foto: Thomas Coex/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve "um encontro importante" com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, "para reafirmar os laços históricos de amizade" entre os dois países.

"Hoje, em Madri, no Palácio da Moncloa, tive uma reunião com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. Um encontro importante para reafirmar os laços históricos de amizade entre Brasil e Espanha e fortalecer nossa parceria em temas estratégicos da agenda internacional", disse Lula, em publicação no X há pouco.

 

"Seguimos trabalhando pelo diálogo, cooperação, defesa da democracia e construção de um mundo mais justo, de paz e comprometido com o desenvolvimento dos nossos povos", completou o presidente.

Leia também

• Lula diz que voltará ao Brasil 'para fazer com que coisas aconteçam'

• Sánchez e Lula conversam sobre a ameaça da extrema direita antes das eleições na Espanha

• Sánchez recebe apoio de Lula a duas semanas das eleições na Espanha

Lula deixou Madri por volta das 10h30. A previsão é que chegue em Brasília no fim da noite desta segunda-feira, 16.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter