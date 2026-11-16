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Presidência Tive encontro importante com Sánchez para reafirmar laços entre Brasil e Espanha, diz Lula Presidente deixou Madri por volta das 10h30. A previsão é que chegue em Brasília no fim da noite desta segunda-feira, 16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve "um encontro importante" com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, "para reafirmar os laços históricos de amizade" entre os dois países.

"Hoje, em Madri, no Palácio da Moncloa, tive uma reunião com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. Um encontro importante para reafirmar os laços históricos de amizade entre Brasil e Espanha e fortalecer nossa parceria em temas estratégicos da agenda internacional", disse Lula, em publicação no X há pouco.

Hoje, em Madri, no Palácio da Moncloa, tive uma reunião com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. Um encontro importante para reafirmar os laços históricos de amizade entre Brasil e Espanha e fortalecer nossa parceria em temas estratégicos da agenda internacional. Seguimos trabalhando pelo diálogo, cooperação, defesa da democracia e construção de um mundo mais justo, de paz e comprometido com o desenvolvimento dos nossos povos. @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 16, 2026

"Seguimos trabalhando pelo diálogo, cooperação, defesa da democracia e construção de um mundo mais justo, de paz e comprometido com o desenvolvimento dos nossos povos", completou o presidente.

Lula deixou Madri por volta das 10h30. A previsão é que chegue em Brasília no fim da noite desta segunda-feira, 16.

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