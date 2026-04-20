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Justiça TJDFT mantém decisão e nega pedido de Michelle Bolsonaro para retirar vídeo de Joice Hasselmann Tribunal entende que não há urgência para exclusão do conteúdo nesta fase do processo

A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) rejeitou o recurso apresentado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que solicitava a retirada imediata de um vídeo publicado pela ex-deputada Joice Hasselmann. A decisão foi tomada em sessão colegiada.

No conteúdo, Joice faz declarações ofensivas contra Michelle, o que motivou a ação judicial com pedido de exclusão urgente, antes da análise do mérito da indenização. O pedido já havia sido negado em primeira instância, levando a ex-primeira-dama a recorrer.

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Leonor Aguena, avaliou que a retirada imediata do vídeo não se justifica neste momento. Em seu voto, destacou que a atuação do Judiciário para restringir manifestações deve ocorrer apenas em situações excepcionais, como discurso de ódio ou desinformação evidente.

O entendimento da relatora foi acompanhado pelas demais integrantes da turma, mantendo a decisão anterior. A ação principal, na qual Michelle Bolsonaro pede indenização de R$ 30 mil, ainda será julgada.

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