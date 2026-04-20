Seg, 20 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

TJDFT mantém decisão e nega pedido de Michelle Bolsonaro para retirar vídeo de Joice Hasselmann

Tribunal entende que não há urgência para exclusão do conteúdo nesta fase do processo

Reportar Erro
TJDFT mantém decisão e nega pedido de Michelle Bolsonaro para retirar vídeo de Joice HasselmannTJDFT mantém decisão e nega pedido de Michelle Bolsonaro para retirar vídeo de Joice Hasselmann - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) rejeitou o recurso apresentado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que solicitava a retirada imediata de um vídeo publicado pela ex-deputada Joice Hasselmann. A decisão foi tomada em sessão colegiada.

No conteúdo, Joice faz declarações ofensivas contra Michelle, o que motivou a ação judicial com pedido de exclusão urgente, antes da análise do mérito da indenização. O pedido já havia sido negado em primeira instância, levando a ex-primeira-dama a recorrer.

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Leonor Aguena, avaliou que a retirada imediata do vídeo não se justifica neste momento. Em seu voto, destacou que a atuação do Judiciário para restringir manifestações deve ocorrer apenas em situações excepcionais, como discurso de ódio ou desinformação evidente.

Leia também

• Celina Leão diz que Flávio Bolsonaro devia pedir perdão a Michelle

• Em tom de campanha, mulher de Flávio o chama de "Bolsonaro moderado" e diz ter "reeducado" o marido

• Michelle Bolsonaro contesta pré-candidatura de Izalci e reafirma apoio a Celina Leão no DF

O entendimento da relatora foi acompanhado pelas demais integrantes da turma, mantendo a decisão anterior. A ação principal, na qual Michelle Bolsonaro pede indenização de R$ 30 mil, ainda será julgada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter