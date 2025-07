TJPE e Prefeitura de Camaragibe anunciam novo Fórum no município

A- A+

Durante visita a Camaragibe nesta terça-feira (15), o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, e o prefeito Diego Cabral (Republicanos) anunciaram a instalação de um novo Fórum no município. A nova unidade funcionará em uma área do Camará Shopping, definida a partir de articulação entre o Poder Judiciário e a Prefeitura.

O anúncio ocorreu após a solenidade de entrega do título de cidadão camaragibense ao presidente do TJPE, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, por iniciativa da vereadora Dra. Daiana. Além do novo Fórum, foram anunciadas duas unidades da Casa da Justiça e Cidadania, bem como a futura sede do Núcleo de Informações Estratégicas e Cumprimento de Ordens Judiciais (Nioj), voltado ao enfrentamento à violência contra a mulher.

“Uma unidade judiciária que possa funcionar com eficiência, qualidade, humanidade e que possa receber as pessoas de forma adequada”, afirmou Ricardo Paes Barreto, ao antecipar como deverá funcionar o novo Fórum. O presidente do TJPE também explicou o funcionamento das Casas da Justiça e Cidadania: “São espaços onde as pessoas se sentem mais à vontade para ser atendido por um juiz e a Prefeitura dá um acesso mais fácil onde serão julgadas causas mais simples como pensão alimentícia, direito de vizinhança, cobrança que podem ser resolvidas por um conciliador que presta serviços na comunidade encaminhando aos juízes”.

O prefeito Diego Cabral destacou a atuação do desembargador à frente do Tribunal. “Pernambuco ficou pequeno para o tamanho do desembargador Ricardo Paes Barreto. Eu tenho certeza de que ele vai nos orgulhar muito ainda em cargos e missões de abrangência nacional”, disse, acrescentando que “o senhor vai entregar um Tribunal de Justiça muito melhor. Camaragibe lhe recebe com muito orgulho e de braços abertos”.

Ricardo Paes Barreto agradeceu a homenagem recebida.

“É um orgulho para mim, para minha família e todos os amigos que me cercam. Posso dizer bem alto: sou cidadão camaragibense. Essa bandeira tem três cores principais. O branco da paz, o azul do céu que ilumina Camaragibe e o verde da prosperidade que virá cada vez mais. Camaragibe, eu te amo”, declarou.

A solenidade foi acompanhada por autoridades como o senador Fernando Dueire (MDB), o defensor público geral de Pernambuco, Henrique Seixas, o deputado estadual João de Nadegi (PV), o desembargador Mozart Valadares, além da vice-prefeita Comandante Débora, a ex-prefeita Dra. Nadegi, o presidente da Câmara Municipal, Paulo André, vereadores e secretários municipais.



Veja também