TJPE homenageia instituições com diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins

Em reconhecimento às instituições que prestaram serviços relevantes à população pernambucana, e, especialmente, à Justiça no estado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) entregou, na tarde desta quarta-feira (6), o diploma Desembargador Waldemir Oliveira Lins a dez representantes de instituições públicas e privadas.

Na cerimônia comandada pelo presidente do TJPE, Ricardo Paes barreto, no Palácio da Justiça, foram homenageados o desembargador federal e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Eduardo Pugliesi; o desembargador federal e diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Cid Marconi Souza; o juiz e presidente da Associação dos Magistrados de Pernambuco (Amepe), Leonardo Asfora, e a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Pernambuco, Schamkypou Bezerra.

Além destes, o procurador de Justiça do Ministério Público Federal (MPF), Ricardo Lapenda; o defensor público e chefe de gabinete da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, João Duque Neto; o consultor-geral da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Marcelo Silva; o diretor-geral do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), Ricardo Pereira; o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena e a presidente da Associação Amigos da Justiça de Pernambuco (Aajupe), Sandra Paes Barreto.

O vice-presidente do TRT6, Eduardo Pugliesi, disse estar honrado em receber a homenagem que leva o nome do desembargador Waldemir Lins, a quem disse considerar como referência. Ele agradeceu pela honraria concedida.

“Fico muito honrado em também receber o diploma na companhia dos homenageados, grandes amigos, Pierre Lucena, Ricardo Pereira, Marcelo Cabral, do desembargador Ciro Marcondes. Estou muito feliz pela lembrança, pela homenagem, e sobretudo pelo patrono da homenagem, pelos colegas homenageados e também pela iniciativa de um querido amigo, desembargador Ricardo Paes Barreto”, destacou.

A presidente da Aajupe, Sandra Paes Barreto, responsável por trabalhos de ação social, definiu o momento como emocionante e afirmou que tem investido na aproximação entre a Justiça e a sociedade ao realizar trabalhos conjuntos com o TJPE.

“Nesse tempo de gestão tentei cada vez mais aproximar a Justiça da sociedade e fazer trabalhos conjuntos de ações sociais com o Tribunal de Justiça. Isso deu uma visibilidade muito grande na própria magistratura, gerou na nossa associação. Então, muitas vezes, a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, entra em espaços que a magistratura não pode entrar”, declarou.

O estreitamento dos laços entre o Judiciário e a população foi o motivador para a criação da honraria, de acordo com o presidente do Tribunal, Ricardo Paes Barreto.

“Faz parte do nosso projeto de gestão, e hoje isso faz parte de quase todo o Judiciário Nacional, a aproximação, dar os braços, dar as mãos e nos unir em prol de um Judiciário mais humano, mais próximo da sociedade, mais pé no chão. O diploma é uma forma de chegar junto dessas instituições, que, de alguma forma, colaboram muito para que o Judiciário possa desenvolver com efetividade tantas ações que ele faz”, explicou o presidente.

O desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Cid Marconi, que é cearense, agradeceu por estar entre os pernambucanos agraciados.

“Eu recebo com muita honra, muito orgulho e muita alegria, porque essa é uma honraria para os pernambucanos ou para as pessoas que atuaram, de certa forma, aqui em Pernambuco. Eu estou aqui há dez anos, hoje também sou cidadão pernambucano, que muito me honra, muito me orgulha também. E eu só tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça de Pernambuco”, pontuou.



Ao discursar em nome de todos os homenageados, o juiz Leonardo Asfora dedicou o diploma à Amepe. “Essa homenagem é para todos aqueles que passaram, deixando seu legado, renunciando o seu bem estar, deixando as suas marcas em prol da coletividade. Essa homenagem é para os nossos mais de 560 associados, entre magistrados e magistradas ativos e inativos do estado de Pernambuco”, dedicou.



Também participaram da cerimônia o presidente do TRT6, desembargador Ruy Salathiel, o presidente do TCE, Valdecir Pascoal, o Procurador do Município do Recife, Pedro Pontes, além de outras autoridades.



