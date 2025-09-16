A- A+

ministro da saúde "Tô nem ai", diz Padilha sobre espera por visto para ir à ONU nos EUA Ministro da Saúde foi impedido de obter novo documento por ter participado da criação do Mais Médicos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse não estar “nem aí” para a resposta dos Estados Unidos sobre o pedido de visto para participar da Assembleia-Geral da ONU, que acontece na próxima semana.

— Igual aquela música: 'Tô nem aí'. Só fica preocupado com isso quem quer ir para os Estados Unidos, eu não quero ir. Só fica preocupado com isso quem quer sair do Brasil, ir para lá fazer lobby de traição da pátria, como alguns estão fazendo — disse Padilha, ao ser questionado sobre a emissão do documento por jornalistas nesta terça-feira.

O governo americano cancelou os vistos da esposa e da filha de Padilha após críticas do ministro à gestão Trump. O visto dele não foi cancelado pois já estava vencido desde 2024, mas o ministro foi impedido de obter novo documento por ter participado da criação do Mais Médicos, programa que contou com médicos cubanos.

Padilha disse não ter decidido se viajará e afirmou priorizar, no momento, a aprovação no Congresso da Medida Provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas. As declarações foram dadas durante o lançamento da integração do Cartão Nacional de Saúde (CNS) com o CPF.

No mês passado, ele afirmou que poderia ir ao encontro por causa de um acordo internacional que obriga o país-sede da ONU a garantir a entrada de autoridades convidadas.

— Existe o acordo de sede. Quem hospeda um organismo do sistema ONU precisa assegurar o acesso às autoridades credenciadas. Mas a decisão sobre minha ida dependerá do cenário interno — declarou o ministro, na ocasião.

