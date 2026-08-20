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Supremo Tribunal Federal

Todos que cometem crime devem ser punidos, diz Caiado sobre impeachment de ministros do STF

Resposta ocorreu após o candidato ser indagado sobre se apoiaria um impeachment de ministro caso seja eleito

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O Candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, diz que todos que cometem crime deve ser punidosO Candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, diz que todos que cometem crime deve ser punidos - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, comentou sua posição sobre um eventual apoio a um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Toda e qualquer pessoa, de qualquer Poder que tenha praticado um crime, deve ser punida", afirmou, durante encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, no centro de São Paulo.

A resposta ocorreu após o candidato ser indagado sobre se apoiaria um impeachment de ministro caso seja eleito.

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"Se ele praticou o crime dentro do Supremo Tribunal Federal, ele também deveria ter uma ação do colegiado, o excluindo do colegiado, e também o Senado Federal, que pela Constituição brasileira, tem essa prerrogativa e poderá exercê-la", disse.

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