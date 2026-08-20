A- A+

Supremo Tribunal Federal Todos que cometem crime devem ser punidos, diz Caiado sobre impeachment de ministros do STF Resposta ocorreu após o candidato ser indagado sobre se apoiaria um impeachment de ministro caso seja eleito

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, comentou sua posição sobre um eventual apoio a um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Toda e qualquer pessoa, de qualquer Poder que tenha praticado um crime, deve ser punida", afirmou, durante encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, no centro de São Paulo.

A resposta ocorreu após o candidato ser indagado sobre se apoiaria um impeachment de ministro caso seja eleito.

"Se ele praticou o crime dentro do Supremo Tribunal Federal, ele também deveria ter uma ação do colegiado, o excluindo do colegiado, e também o Senado Federal, que pela Constituição brasileira, tem essa prerrogativa e poderá exercê-la", disse.

Veja também