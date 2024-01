"Todos que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser punidos", diz Lula

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, durante evento no Congresso com autoridades dos três Poderes para marcar o primeiro aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro, que todos envolvidos no episódio devem ser exemplarmente punidos.

— Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. E a impunidade, como salvo conduto para novos atos terroristas — discursou Lula.

O presidente leu a maior parte do discurso e falou que a desinformação ajudou a inflar a tentativa de golpe. Também defendeu a regulação das redes sociais.

— As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram o combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça, enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais.

Lula fez críticas indiretas à gestão de Jair Bolsonaro na Presidência da República ao dizer que não existe democracia sem liberdade.

— Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros à morte por Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários.

Em um trecho que falou de improviso, Lula, sem citar o nome de Bolsonaro, disse que se o ex-presidente considera que as urnas eletrônicas são falhas deveria pedir aos seus três filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, que renunciem aos seus mandatos de senador, deputado e vereador.

— As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade das urnas porque perderam as eleições, por que não pedem para o seu partido renunciar a todos (mandatos de) deputados e senadores? Os três filhos dele que foram eleitos por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta?

No início, Lula fez uma saudação especial ao ex-presidente José Sarney. Em suas palavras, "um homem que tem muito a ver com a consolidação do processo democrático brasileiro".

Também participam da cerimônia os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, além de governadores e de outras autoridades.

Estava prevista a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas ele cancelou. A assessoria do político informou que ele seguirá em Alagoas devido a problemas de saúde na família. Lira afirmou nesta segunda que "todos os responsáveis" pelo episódio "devem ser punidos com o rigor da lei".

No domingo, Lula já havia dito que o 8 de janeiro não pode ser esquecido "jamais" porque foi o "dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país". Lula acrescentou que, na data, "os Três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu".

