"Todos, todas e todes": evento de Lula no Rio tem uso de linguagem neutra

Durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio, o uso da linguagem neutra marcou discursos de autoridades ligadas ao governo e de nomes do mundo artístico convidados ao palco. A expressão "todes", usada para se referir a pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o masculino, foi repetidamente empregada em uma das agendas do petista na cidade nesta sexta-feira.

A primeira a utilizar a linguagem neutra foi a atriz Leandra Leal, que falou em nome da classe artística. O evento marcou o investimento de R$ 250 milhões no programa Seleção Petrobras Cultural-Novos Eixos, voltado para patrocínios de projetos culturais.

— Quero cumprimentar todos, todas e todes — iniciou Leandra ao saudar a plateia.

Já o presidente da petrolífera, Jean Paul Prates, um dos principais nomes da solenidade, adaptou o slogan da empresa: "Nossa energia é para todes", disse.

— Tragam para nós projetos que valorizem pessoas negras, povos originários, povos ciganos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Porque a nossa energia é para todos, todas e todes — afirmou Prates no Museu de Arte Moderna (MAM).



No evento com Lula também foram registradas as presenças dos ministros Margareth Menezes (Cultura), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Mauro Vieira (Relações Exteriores). Deputados federais como Benedita da Silva (PT), Talíria Petrone (PSOL) e Tarcísio Motta (PSOL) também subiram ao palco, bem como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Lula chegou ao Rio no início da tarde desta sexta-feira e participou da inauguração do Terminal Intermodal Gentileza, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD). O presidente retornou a Brasília ainda na noite de sexta, após o evento no MAM.

