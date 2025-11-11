A- A+

Justiça Toffoli acusa Mendonça de deturpar voto em sessão da Segunda Turma do STF Debate entre ministros ocorreu durante julgamento nesta terça-feira (11)

Os ministros Dias Toffoli e André Mendonça protagonizaram um debate acalorado na sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, quando tratavam sobre um caso em que um juiz pediu a responsabilização de um procurador por dano moral.

Toffoli disse que o colega estava deturpando seu voto e chegou a afirmar que se sentiu desrespeitado. O embate girou em torno da interpretação de uma manifestação anterior de Toffoli, citada por Mendonça.

O debate teve início quando Toffoli, relator da ação, afirmou que a Corte estaria prestes a abrir um "precedente perigosíssimo" ao relativizar a aplicação de teses já fixadas pela Corte.

Mendonça discordou e citou um voto anterior de Toffoli, no qual o ministro teria, segundo ele, adotado entendimento semelhante ao que agora criticava.

Toffoli reagiu:

— Vossa excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Achei desrespeitoso. Nunca fiquei interpretando voto de colega. Não coloco na minha boca voto do colega — afirmou.

Mendonça respondeu que estava apenas lendo o voto e reafirmou seu respeito ao colega.

— Respeito vossa excelência. Meu voto é meu voto — disse.

Mendonça seguiu lendo um trecho de um voto anterior de Toffoli, e disse que estava fazendo a interpretação dele sobre a questão.

— Vossa excelência interpreta o meu voto e eu interpreto o seu — respondeu Toffoli.

Mendonça, então, disse que o colega poderia interpretar e afirmou que Toffoli estava "um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade".

— Eu fico exaltado com covardia — completou Toffoli.

A discussão ocorreu durante o julgamento do caso envolvendo uma entrevista concedida pelo procurador Bruno Calabrich, integrante do Ministério Público Federal no Distrito Federal, em 2005. Um juiz citado na entrevista entrou com uma ação por se sentir ofendido buscando responsabilizar o membro do MP.

O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Nunes Marques, que disse que gostaria de examinar o caso com mais calma

