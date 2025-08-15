A- A+

Justiça Toffoli anula atos da Lava-Jato contra ex-tesoureiro do PT Ministro do STF atendeu a um pedido da defesa de João Vaccari Neto

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido de João Vaccari Neto e declarou a nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito da Operação Lava Jato.

A decisão é desta quinta-feira, e anula todos os atos contra Vaccari Neto, inclusive na fase pré-processual.

Toffoli acolheu um pedido de extensão feito pela defesa de Vaccari Neto, que foi tesoureiro do PT, de uma decisão que já havia declarado a nulidade dos atos contra o advogado Guilherme de Salles Gonçalves, que atuou em campanhas do PT.

Vaccari e Gonçalves foram alvo da Operação Pixuleco, desdobramento da Lava Jato.

Vaccari foi alvo de sete condenações, mas a maior parte delas já havia sido anulada por decisões da Justiça.

Em sua petição, ele argumentou que, assim como no caso de Gonçalves, foram reveladas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol que demonstravam "afronta[s] [a] garantias constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade". Segundo a defesa, essas conversas se referiam especificamente a processos dos quais ele era parte.

Ao analisar o pedido, o ministro Dias Toffoli observou que Vaccari Neto foi corréu de Guilherme de Salles Gonçalves em uma ação penal.

Ele concluiu que existia uma "identidade de situações jurídicas" entre os dois e que a decisão anterior havia reconhecido a existência de "conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público".

O ministro reforçou sua decisão citando trechos que revelam que "Procurador e Magistrado passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente".

