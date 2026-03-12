Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Lava Jato

Toffoli arquiva investigação de atuação da Transparência Internacional em acordo da J&F

A investigação foi aberta em 2024 após notícia-crime apresentada pelo deputado Rui Falcão

Reportar Erro
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF)O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: ASCOM/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli arquivou na quarta-feira, 11, uma investigação que mirava a atuação da ONG Transparência Internacional no acordo de leniência da J&F no âmbito da Lava Jato. Ele seguiu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou "a ausência de elementos mínimos que justificassem a continuidade das investigações e a inexistência de competência originária do Supremo para o caso".

A organização foi responsável por administrar a aplicação de R$ 2,3 bilhões em investimentos sociais previstos no acordo de leniência.

A investigação foi aberta em 2024 após notícia-crime apresentada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP).

Leia também

• Toffoli se declara suspeito para julgar prisão de Vorcaro

• Ministro Dias Toffoli se declara suspeito para relatar pedido de CPI do Master

Ao determinar a investigação, Toffoli defendeu que era necessário apurar eventual apropriação de recursos públicos.

De acordo com o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, o órgão abriu uma série de sindicâncias para investigar os pontos levantados por Falcão e os procedimentos "convergiram para juízos terminativos ou negativos de responsabilidade, sem expressão" - ou seja, não foram encontradas provas que viabilizassem uma sanção administrativa ou até mesmo uma investigação criminal.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter