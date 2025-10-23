A- A+

STF Toffoli chora em sessão do STF e diz que só ministros têm "dimensão da cadeira" Magistrado foi homenageado por Fachin por ter completado 16 anos na Corte

O ministro Dias Toffoli se emocionou na sessão desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal (STF), após ser homenageado por ter completado 16 anos.

Toffoli chorou, afirmou ter "orgulho" de fazer parte do STF e disse que apenas os ministros têm a "dimensão" da cadeira que ocupam.

— Orgulho, senhor presidente, de estar ao lado de colegas que têm a estatura de serem os maiores e os melhores juristas e magistrados da nação brasileira. Digo isso com muito orgulho. Porque, só nós, que sentamos nas nossas cadeiras, temos a dimensão dela — declarou o ministro.

Toffoli ainda elogiou a Constituição brasileira, dizendo que é a "melhor do mundo":

— Quero continuar honrando a Justiça, e a magistratura e a nação brasileira. Tenho muito orgulho de ser um brasileiro. A nação mais abençoada do mundo. E ser guarda da Constituição, que é a melhor Constituição do mundo.

A fala de Toffoli ocorreu após o presidente do STF, Edson Fachin, fazer um discurso para lembrar seu aniversário de nomeação na Corte. Fachin elogiou as "decisões tomadas em momentos de turbulência", em referência à abertura do inquérito das fake news, em 2019.

— Ao longo desses anos, Vossa Excelência têm contribuído imensamente para fortalecer a jurisdição constitucional em nosso país, como atestam em suas decisões tomadas em momentos de turbulência e de risco à democracia e à independência judicial.

Os ministros Alexandre de Moraes, colega de Toffoli na universidade, e André Mendonça, que trabalhou com o ministro na Advocacia-Geral da União (AGU), também fizeram falas em sua homenagem.

