STF

Toffoli chora em sessão do STF e diz que só ministros têm "dimensão da cadeira"

Magistrado foi homenageado por Fachin por ter completado 16 anos na Corte

Toffoli discursa durante sessão do STF Toffoli discursa durante sessão do STF  - Foto: Reprodução/TV Justiça

O ministro Dias Toffoli se emocionou na sessão desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal (STF), após ser homenageado por ter completado 16 anos.

Toffoli chorou, afirmou ter "orgulho" de fazer parte do STF e disse que apenas os ministros têm a "dimensão" da cadeira que ocupam.

— Orgulho, senhor presidente, de estar ao lado de colegas que têm a estatura de serem os maiores e os melhores juristas e magistrados da nação brasileira. Digo isso com muito orgulho. Porque, só nós, que sentamos nas nossas cadeiras, temos a dimensão dela — declarou o ministro.

Toffoli ainda elogiou a Constituição brasileira, dizendo que é a "melhor do mundo":

— Quero continuar honrando a Justiça, e a magistratura e a nação brasileira. Tenho muito orgulho de ser um brasileiro. A nação mais abençoada do mundo. E ser guarda da Constituição, que é a melhor Constituição do mundo. 

A fala de Toffoli ocorreu após o presidente do STF, Edson Fachin, fazer um discurso para lembrar seu aniversário de nomeação na Corte. Fachin elogiou as "decisões tomadas em momentos de turbulência", em referência à abertura do inquérito das fake news, em 2019. 

— Ao longo desses anos, Vossa Excelência têm contribuído imensamente para fortalecer a jurisdição constitucional em nosso país, como atestam em suas decisões tomadas em momentos de turbulência e de risco à democracia e à independência judicial.  

Os ministros Alexandre de Moraes, colega de Toffoli na universidade, e André Mendonça, que trabalhou com o ministro na Advocacia-Geral da União (AGU), também fizeram falas em sua homenagem.

