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ANÁLISE Toffoli cita 'indícios de ilicitude' em registro de Renan Santos e adia análise de candidatura Processo entraria na pauta do TSE nesta segunda-feira (31)

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a retirada de pauta do processo de registro de candidatura do candidato do Missão à Presidência, Renan Santos. Em despacho publicado na noite deste sábado, Toffoli afirmou que há "indícios de ilicitudes" no registro da chapa presidencial.

De acordo com a decisão, a questão levantada por Toffoli gira em torno do detalhamento das redes sociais apresentadas pela candidatura de Renan Santos.

"Constata-se que, em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026", escreveu Toffoli.

A legislação eleitoral determina que todos os canais de comunicação dos candidatos na internet sejam declarados no processo de registro. Como Renan apresentou a lista apenas posteriormente, Toffoli decidiu remover de pauta a análise do processo, inicialmente prevista para começar nesta segunda-feira, para permitir que o TSE possa analisar a nova declaração das redes sociais do candidato e abrir prazo para que os advogados do Missão se manifeste.

Além dos perfis pessoais do candidato em redes como Instagram, TikTok, Youtube e Facebook, o partido também apresentou outros endereços ligados ao candidato, como o perfil "Onça Viral", "Multiverso Amarelo" e "Jaguatirica Hub".

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