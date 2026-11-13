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Política Toffoli dá três dias para Lula e Alckmin explicarem despesas de campanha Entre os questionamentos estão gastos com passagens aéreas, contratação de fornecedores com recursos públicos e impulsionamento de propaganda nas redes sociais

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) apresentem, no prazo de três dias, esclarecimentos e documentos sobre despesas realizadas durante a campanha eleitoral de 2026.

A determinação foi tomada após a área técnica da Corte identificar pendências na prestação de contas da chapa eleita, incluindo gastos com passagens aéreas, contratação de fornecedores e impulsionamento de propaganda nas redes sociais.



A decisão, assinada nesta quinta-feira, atende a uma recomendação da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), que, em uma segunda análise das contas apresentadas pelos candidatos, apontou a necessidade de informações adicionais para dar continuidade à fiscalização.



Entre os pontos levantados pelos técnicos estão indícios de subcontratação e dúvidas sobre a capacidade operacional de empresas contratadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como fundo eleitoral. A unidade técnica também solicitou documentos que comprovem a relação de determinadas despesas com passagens aéreas com as atividades da campanha.



Outro questionamento envolve passagens que apresentam aparente incompatibilidade de datas, horários ou itinerários. Os técnicos também cobraram informações sobre ressarcimentos aos cofres públicos relacionados a despesas de transporte e deslocamento, incluindo a eventual utilização de veículos e motoristas oficiais.



Nesse caso, a campanha deverá apresentar relatórios dos trajetos percorridos, memória de cálculo dos valores ressarcidos e comprovantes de recolhimento dos recursos.



A análise também alcança os gastos com propaganda digital. A área técnica solicitou a identificação das contas de anunciantes utilizadas pela campanha e a apresentação de relatórios financeiros das plataformas digitais referentes às despesas com impulsionamento de conteúdos.



Além disso, os técnicos pediram esclarecimentos sobre gastos com a produção e o impulsionamento de propaganda cujo impulsionamento pago foi considerado irregular em uma decisão do ministro André Mendonça, proferida em 25 de setembro deste ano.



No despacho, Toffoli determinou que os candidatos sejam intimados por meio de seus advogados para apresentar os documentos e justificativas solicitados.



"Determino a intimação de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nas pessoas de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 3 (três) dias, atendam às diligências especificadas", escreveu o ministro.



Toffoli também estabeleceu que, encerrado o prazo, com ou sem manifestação da defesa, o processo seja imediatamente devolvido à área técnica do TSE para a continuidade da análise.

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