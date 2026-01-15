Qui, 15 de Janeiro

SUPREMO

Toffoli decidiu que PGR ficaria responsável por guardar provas do caso Master sem pedido de Gonet

Encaminhamento do material não foi solicitado formalmente pelo Ministério Público e partiu de entendimento do ministro do STF

Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF)Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Ascom/STF

A decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou nesta quarta-feira que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ficaria responsável por guardar as provas obtidas na operação que apura um suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master não atendeu a um pedido expresso do órgão — e partiu de um entendimento do próprio ministro.

Interlocutores que acompanham de perto as investigações afirmaram ao GLOBO que a PGR havia pedido a Toffoli apenas vista do material probatório apreendido na segunda fase da operação deflagrada pela Polícia Federal, não para ficar com o acervo.

Diante do pedido da PGR para a análise das provas, o ministro entendeu que seria melhor manter o acervo sob a tutela do Ministério Público. O imbróglio a respeito do acautelamento do material obtido se deu depois que o ministro determinou que esses itens fossem lacrados e custodiados pelo STF, e não pela PF, como é praxe.

Por isso, na noite de quarta-feira, Toffoli deu um despacho determinado que a PGR fizesse a extração e a análise de todo o material apreendido na operação envolvendo o banco Master. O ministro do STF destacou que o material probatório deveria ser apreciado pelo MP para a adequada formação da convicção quanto à materialidade e autoria dos delitos investigados.

Toffoli determinou também que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, adotasse medidas para garantir a preservação das provas, como manter os aparelhos carregados e desconectados de redes telefônicas e de wi-fi, até a realização das perícias.

A Operação Compliance Zero tem como objetivo aprofundar apurações sobre supostas fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do banco, foi alvo novamente após a PF apontar suspeita de 'novos ilícitos' cometidos por ele.

Em balanço divulgado após o cumprimento de mais de 40 mandados de busca e apreensão, a PF informou que foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores e 30 armas durante o cumprimento de mandados. A PF também recolheu R$ 645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos, avaliados em cerca de R$ 16 milhões.

