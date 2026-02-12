Toffoli deixa relatoria de caso envolvendo o Banco Master no STF

A- A+

O ministro Dias Toffoli deixou a condução do processo que envolve o Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF). A saída ocorreu após reunião convocada nesta quinta-feira (12), pelo presidente da Corte, Edson Fachin, para apresentar aos demais ministros o relatório da Polícia Federal (PF) com informações extraídas do celular de Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira. O documento faz menção ao nome de Toffoli. Um novo relator será escolhido por sorteio.

Segundo o STF, o encontro começou às 16h30 e terminou às 19h, sendo retomado às 20h. Em nota conjunta, os outros dez ministros informaram que a Presidência adotará as medidas processuais necessárias para extinguir a AS e encaminhar os autos ao novo relator.

Leia nota na íntegra:

Os dez Ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição, em virtude do disposto no art. 107 do Código de Processo Penal e no art. 280 do Regimento Interno do STF.

Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo Ministro Dias Toffoli na relatoria da Reclamação n. 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência.

Expressam, neste ato, apoio pessoal ao Exmo. Min. Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR.

Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição.

