A- A+

HOMENAGEM Toffoli foi homenageado por município do Paraná onde fica resort que já pertenceu a seus familiares Honraria foi concedida pela Câmara Municipal de Ribeirão Claro, cidade do Tayayá

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli recebeu, em 2017, o título de cidadão honorário do município de Ribeirão Claro, no norte do Paraná, cidade onde está localizado o resort Tayayá, frequentado pelo ministro e que já pertenceu a familiares do magistrado.

A homenagem foi concedida por meio de decreto legislativo aprovado pela Câmara Municipal de Ribeirão Claro. No texto, os vereadores afirmam que Toffoli teve “constante atenção” com o município, “visando o desenvolvimento e o incremento turístico”, além de destacar a “atuação exemplar” do ministro no Supremo e sua atuação para a manutenção da 23ª Zona Eleitoral da cidade.

Situado à beira de uma represa e considerado um destino de luxo, o resort Tayayá passou a integrar o centro de uma crise aberta pela atuação do ministro do Supremo nas investigações envolvendo o Banco Master, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025. Toffoli é o relator do caso que atinge diretamente Daniel Vorcaro, dono do banco.

Embora não tenha participação direta no empreendimento, Toffoli é frequentador do local. Ele seguiu indo ao resort com os irmãos José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli e outros familiares mesmo após a venda do controle do Tayayá para o advogado Paulo Humberto Costa, em fevereiro de 2025.

Costa atua para a J&F, grupo da família Batista, controladora da JBS. Ele adquiriu a participação remanescente da Maridt, empresa dos irmãos de Toffoli, e também a fatia que estava em poder de um fundo ligado ao cunhado de Vorcaro.

Segundo publicações, por meio de um desses fundos, Fabiano Zettel comprou, em 2021, parte da participação de dois irmãos de Toffoli no resort Tayayá. A participação valia, à época, R$ 6,6 milhões. Com a operação, a Maridt passou a ter o fundo ligado a Zettel como principal sócio, e um dos irmãos do ministro administrava o resort naquele período.

O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025, após a identificação de irregularidades em operações financeiras e uma grave crise de liquidez. As investigações criminais estão sob relatoria de Toffoli no STF, cuja condução passou a ser alvo de críticas internas na Corte e de atritos com a Polícia Federal e o Banco Central.

Entre os episódios que geraram incômodo estão a redução do prazo para a PF colher depoimentos e decisões sobre o controle e a análise de provas apreendidas. Nesse contexto, líderes do Congresso avaliam que avançar com uma CPI ampla, em meio a um ambiente de tensão com o Judiciário, poderia agravar o conflito institucional e ampliar o risco de desgaste político coletivo.

Veja também