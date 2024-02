A- A+

Brasil Toffoli pede documentos do acordo de leniência da J&F para investigar Transparência Internacional Ministro do STF suspendeu multa de R$ 10 bilhões da empresa controladora da JBS

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu acesso a documentos do acordo de leniência da J&F, controladora da JBS, para investigar a atuação da ONG Transparência Internacional. De acordo com o magistrado, a medida é necessária para apurar "eventual apropriação indevida de recursos públicos" por parte da organização não governamental.

Toffoli determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) deve enviar documentos relacionados ao acordo de leniência, incluindo um processo instaurado pela Corregedoria do Ministério Público Federal para averiguar a atuação de membros da força-tarefa da Lava-Jato em acordos internacionais.

"Tal providência faz-se necessária especialmente para investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e seus respectivos responsáveis, sejam pessoas públicas ou privadas", escreveu o ministro.

Em seu acordo de leniência, a J&F concordou em pagar R$ 10,3 bilhões, dos quais R$ 2,3 bilhões seriam por meio da execução de projetos sociais. Para isso, haveria o apoio da TI. Em dezembro, Toffoli suspendeu o pagamento da multa.

