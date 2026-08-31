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Eleições 2026

Toffoli suspende propaganda de Renan Santos na internet

Ministro também proíbe candidato de participar de debates

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A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o casoA decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso - Foto: Reprodução/TV Globo

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu nesta segunda-feira (31) suspender a propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) na internet.

Toffoli também determinou a suspensão dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o candidato e o proibiu de participar de debates que forem realizados em televisão, rádio e podcasts.

A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso.

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Segundo Toffoli, o partido Missão deixou de informar à Justiça Eleitoral perfis de propaganda do candidato nas redes sociais. 

(Em atualização)

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