Eleições 2026
Toffoli suspende propaganda de Renan Santos na internet
Ministro também proíbe candidato de participar de debates
A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso - Foto: Reprodução/TV Globo
O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu nesta segunda-feira (31) suspender a propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) na internet.
Toffoli também determinou a suspensão dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o candidato e o proibiu de participar de debates que forem realizados em televisão, rádio e podcasts.
A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso.
Leia também
• Renan Santos diz que Lula é 'amigo' e Flávio Bolsonaro é 'aliado' do crime organizado
• "Não somos mais uma potência do futebol brasileiro", admite Neymar ao avaliar força do Santos
• Missão afirma a Toffoli que decisão sobre candidatura de Renan é "nula"
Segundo Toffoli, o partido Missão deixou de informar à Justiça Eleitoral perfis de propaganda do candidato nas redes sociais.
(Em atualização)