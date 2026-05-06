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Política Tomé Franca destaca investimentos em Pernambuco e prepara novos leilões Empossado há um mês, o ministro de Portos e Aeroportos foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Empossado há um mês, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, coloca Pernambuco entre os estados mais beneficiados pelo governo federal nos últimos anos. A pasta, que antes dele foi comandada pelo deputado Sílvio Costa Filho (Republicanos), promoveu investimentos milionários no estado e deverá seguir assim nos próximos meses do mandato do presidente Lula (PT).

“Em Pernambuco, no governo do presidente Lula e sob a liderança do ministro Sílvio Costa Filho, nós fizemos uma entrega de R$ 500 milhões na requalificação e ampliação do Aeroporto do Recife, com crescimento especialmente no Terminal Internacional, mas também do Terminal Doméstico. E, recentemente, anunciamos, junto com a Prefeitura do Recife e com a Aena, que administra o aeroporto, os empreendimentos imobiliários no entorno de mais de R$ 500 milhões. E isso significa geração de emprego e renda e oportunidade para o pernambucano. Estamos falando de um conjunto de R$ 1 bilhão de investimentos”, destacou Tomé, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

“No ano passado, também sob a liderança do ministro Silvio, fizemos um investimento de R$ 60 milhões no Aeroporto de Petrolina, requalificando todo o terminal. E, recentemente, investimentos na ordem de R$ 80 milhões nos aeroportos de Garanhuns, Serra Talhada e Araripina, por meio do programa Ampliar, também com a mudança da gestão desses aeroportos pela GRU Airport, que é a maior operadora de aeroportos aqui no Brasil e vai passar a fazer os investimentos e a gestão dos aeroportos regionais de Pernambuco. Portanto, isso é política pública na veia, gerando mais crescimento, oportunidade e desenvolvimento, não só para um dos maiores aeroportos do Brasil, que é o do Recife, mas também para os regionais”, completou.

Tomé ainda citou os investimentos de R$ 200 milhões para a dragagem do Porto de Suape, sendo R$ 100 milhões do governo federal e R$ 100 milhões do Governo de Pernambuco. “Recentemente também demos a ordem de serviço com mais R$ 100 milhões para dragagem do Porto do Recife e outros R$ 15 milhões para defensas, que são instrumentos para proteção do navio quando ele vai ancorar. Portanto, são mais de R$ 200 milhões nos portos de Pernambuco, realizados pelo governo do presidente Lula”, ressaltou o ministro.

Tomé acredita que o ano de 2026 manterá em alta o setor de portos e aeroportos. Ele anunciou uma carteira importante de leilões para os próximos meses, incluindo o Porto do Recife entre as movimentações.

“A gente tem uma carteira de leilões importante para o ano de 2026. Serão cerca de 13 a 15 leilões portuários, incluindo o leilão do Tecon Santos 10, o maior de todos. Estamos trabalhando junto à Autoridade Portuária do Recife para colocarmos o terminal de passageiros do Porto do Recife para leilão. É importante a gente ter um terminal mais qualificado e mais confortável para que o turista que chega através da temporada de cruzeiros possa ser melhor recebido no Porto do Recife. E temos leilões no Brasil inteiro, em Maceió, em Fortaleza, além de São Sebastião, em São Paulo”, destacou Tomé.

Na área de aeroportos, a expectativa do ministro volta-se para o terminal de Brasília, previsto para o final do ano. “Teremos o leilão do Aeroporto de Brasília, que deve acontecer no início de dezembro. Recentemente fizemos o leilão do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com a vitória da empresa espanhola Aena. Foram quase R$ 3 bilhões no leilão, 210% de ágio da proposta inicial. Queremos fazer ainda uma segunda rodada do programa Ampliar, com mais alguns aeroportos regionais ainda no segundo semestre de 2026. Portanto, teremos muito trabalho pela frente em favor da infraestrutura de portos e de aeroportos do Brasil”, concluiu o ministro.

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