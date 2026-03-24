A- A+

prisão domiciliar Tornozeleira, restrição de visitas e reavaliação da saúde de Bolsonaro: confira medidas de Moraes Ex-presidente ficará ao menos por 90 dias em casa

A prisão domiciliar concedida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, até a recuperação de sua broncopneumonia, deverá ser cumprida seguindo uma série de regras, a começar pelo uso de tornozeleira eletrônica.

Em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Fedefral (STF), houve também a determinação de que o ex-chefe do Executivo não poderá usar o celular, nem acessar a internet, tampouco gravar vídeos ou áudios.

Além disso, Bolsonaro ficará pelo menos 90 dias sem receber visitas, com exceção dos filhos, de sua mulher Michelle Bolsonaro, de seus advogados, médicos e fisioterapeuta. A suspensão, segundo Moraes, visa "resguardar o ambiente controlado necessário" para a recuperação, evitando "risco de sepse e controle de infecções".

Visitas a outros moradores da casa do ex-presidente também foram vedadas por Moraes e deverão ser autorizadas judicialmente.

Ao conceder a prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, Moraes frisou que o descumprimento das regras fixadas levará à revogação da medida, com o retorno do ex-presidente à Papudinha ou a um hospital penitenciário.

O ministro salientou que, após os 90 dias da prisão domiciliar, vai voltar a analisar os requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica, se for necessário.

O despacho assinado nesta tarde ainda fixou uma série de regras de segurança a serem seguidas pelos policiais que acompanharão a prisão domiciliar do ex-presidente. Elas deverão ser seguidas pela Polícia Militar do Distrito Federal, que vai elaborar relatórios semanais sobre a prisão de Bolsonaro. Os PMs ainda deverão informar Moraes imediatamente sobre qualquer descumprimento das medidas imposta.

Os PMs terão de vistoriar os porta-malas de todos os veículos que saírem da casa de Bolsonaro. Também vão monitorar a área externa da casa, na divisa com outros imóveis.

Moraes ainda proibiu acampamentos, manifestações ou aglomerações em um raio de um quilômetro da casa de Bolsonaro. A realização de uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente foi um dos motivos que levou o ministro do STF a impor a prisão preventiva a Bolsonaro, em novembro - decisão que levou o ex-chefe do Executivo à custódia da Polícia Federal do Distrito Federal.

Veja também