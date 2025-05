Torres teve 'desconforto' ao ser chamado por Bolsonaro para live contra urnas, diz ex-secretário

A- A+

Um ex-secretário do Ministério da Justiça afirmou nesta terça-feira, em audiência no Supremo Tribunal Federal ( STF), que houve um "desconforto" do ex-ministro Anderson Torres ao ser convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para participar de uma transmissão ao vivo em que foram feitos ataques, sem provas, às urnas eletrônicas.

De acordo com Braulio do Carmo Vieira, ex-secretário-adjunto da Secretaria de Operações Integradas, havia um "desconhecimento técnico" sobre o tema do sistema eleitoral, e por isso assessores prepararam um documento que foi lido por Anderson.

— Houve, sim, um desconforto pelo desconhecimento técnico do tema, razão pela qual ele solicitou aos assessores que buscassem documentos sobre um determinado tema — afirmou Vieira.



O ex-secretário prestou depoimento como testemunha de defesa de Anderson na ação penal que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado. Anderson, Bolsonaro e mais seis são réus no processo.



A transmissão ao vivo, realizada em julho de 2021, é apontada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como o início da atuação da organização criminosa que teria sido montada por Bolsonaro e aliados. Na ocasião, o então presidente fez diversos ataques às urnas eletrônicas, apesar de admitir que não tinha provas de fraudes. Anderson Torres participou da transmissão e reforçou as críticas de Bolsonaro, com base em recomendações de segurança feitas por peritos da Polícia Federal (PF).

