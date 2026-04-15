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Brasil Trabalhadores marcham em apoio a proposta de Lula para reduzir jornada de trabalho O projeto de lei foi enviado ao congresso "com caráter de urgência"

Milhares de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira (15) em Brasília, em uma convocação de centrais sindicais para apoiar a redução da jornada de trabalho proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula está em empate técnico nas intenções de voto para as eleições presidenciais de outubro com o candidato de direita Flávio Bolsonaro (PL/RJ), filho e herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente enviou ontem ao Congresso, "com caráter de urgência", um projeto de lei para reduzir em quatro horas semanais a jornada de trabalho, uma prioridade nos últimos meses de seu terceiro governo.

Milhares de manifestantes marcharam pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em apoio à redução da jornada de trabalho. Mais tarde, líderes sindicais se reuniram com Lula no Palácio do Planalto e lhe entregaram um documento com reivindicações para o período 2026-2030.

"Não é sempre que a classe trabalhadora pode chegar ao Palácio", comentou Lula, que também falou para os trabalhadores: "É importante que vocês comecem a pensar em como a gente faz para ter um Senado e uma Câmara com uma maioria comprometida com os direitos da maioria do povo brasileiro", declarou o presidente, que usava um boné vermelho com dizeres em apoio à redução da jornada de trabalho.

Um dia a mais de descanso

A proposta do Executivo reduz em quatro horas a semana de trabalho dos empregados formais, que, em sua maioria, trabalham 44 horas, distribuídas em seis dias. Na prática, daria um dia a mais de descanso semanal a milhões de assalariados, segundo o governo. A proposta terá que avançar no Congresso, de maioria conservadora.

"A gente entende que é possível as empresas poderem ajustar isso, fazer com que as empresas não percam, e a população trabalhadora possa ganhar", disse à AFP Janio Pires, diretor do Sinttel, um sindicato de trabalhadores de telecomunicações.

Lula, de 80 anos, enfrenta uma rejeição crescente à sua gestão, segundo pesquisas. Seu governo espera que o projeto seja analisado nos próximos 90 dias.

"Estamos falando de três meses para que possa ser aprovado, se tornar lei e ser sancionado pelo presidente Lula para beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras", disse à imprensa o secretário da Presidência, Guilherme Boulos.

Segundo a última pesquisa de intenção de voto Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno, com 42% das intenções de voto para o primeiro e 40% para o atual presidente.

Flávio, 44 anos, emergiu como a principal figura da direita após ser designado herdeiro político por seu pai a partir da prisão. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

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