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Política Trabuco anima mercado e mostra Lula independente do PT Enquanto investidores receberam positivamente a escolha, com a valorização das ações de bancos e da Bolsa de Valores, setores do PT demonstraram frustração com a opção de Lula por um nome ligado ao sistema financeiro

A escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para o comando do Ministério da Fazenda foi uma manifestação óbvia de que o presidente Lula não fará um quarto mandato refém do PT. Enquanto investidores receberam positivamente a escolha, com a valorização das ações de bancos e da Bolsa de Valores, setores do PT demonstraram frustração com a opção de Lula por um nome ligado ao sistema financeiro para conduzir a política econômica do próximo governo. Mas o presidente deu de ombros para a gritaria dos radicais.

Os reflexos da indicação foram sentidos logo nas primeiras horas do pregão de ontem. Por volta das 10h30, as ações do Banco do Brasil registravam alta de 11,31%, seguidas pelas do BTG Pactual (7,4%), Bradesco (5,75%) e Itaú Unibanco (4,39%). Os papéis da Bolsa avançavam 11,7%, enquanto o Ibovespa subia 3%. O desempenho refletiu a expectativa dos investidores de uma política econômica mais comprometida com o equilíbrio das contas públicas.

Entre os economistas, a escolha do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi interpretada como um sinal de mudança na condução da política fiscal. Em entrevista à CNN Brasil, o economista-chefe da Monte Bravo, Felipe Tavares, classificou a indicação como “o melhor cenário possível e imaginável”. Apesar do otimismo, analistas ponderam que a recuperação da confiança dos investidores dependerá da apresentação de medidas concretas para conter as despesas públicas e melhorar a trajetória do endividamento do país.

No campo político, a indicação encontrou resistência principalmente na ala mais à esquerda do PT, embora dirigentes da própria legenda tenham atuado para convencer o banqueiro a aceitar o convite. A defesa da disciplina fiscal por Trabuco contrasta com as expectativas de setores do partido em relação à ampliação dos investimentos públicos e à manutenção das políticas sociais. Por outro lado, o futuro ministro compartilha com Lula a avaliação de que os elevados juros brasileiros comprometem o crescimento econômico e desestimulam os investimentos.

O principal desafio de Trabuco será conciliar as demandas do mercado financeiro com os compromissos políticos e sociais assumidos por Lula durante a campanha eleitoral. A eventual revisão das despesas obrigatórias e dos benefícios tributários deverá mobilizar diferentes setores da base governista e do Congresso Nacional. Nesse cenário, a autonomia concedida ao futuro ministro e a disposição do presidente de sustentar politicamente as medidas de ajuste fiscal serão determinantes para a manutenção da confiança do mercado e da governabilidade.

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