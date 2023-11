A- A+

Traficantes do Morro do Feijão são os principais suspeitos do assassinato do vereador de São Gonçalo Aldecyr Maldonado (PL), conhecido como Cici Maldonado, de 61 anos. Ele teria saído de casa para socorrer os amigos após eles serem rendidos por criminosos armados. Ele foi baleado na cabeça na porta de casa, no Porto da Madama.

Em novos depoimentos, os assessores contaram que saiam da casa do vereador quando viram dois homens armados e um em uma moto. Acreditando se tratar de um assalto, eles se desesperam e tentaram fugir. Nesse momento, os criminosos dispararam contra o veículo e o carro bateu em um muro.

Eles então seguiram na fuga a pé e procuraram refúgio na casa de uma moradora. No local, eles ligaram para Cici e, um dos assessores pediu ajuda ao sogro, que se deslocou até o local.

Ao chegar na rua do crime, o sogro foi abordado pelo mesmo criminoso que atirou contra os assessores. Segundo os depoimentos, ele teria dito que levaria o grupo para favela para que eles prestarem satisfação ao tráfico.

O traficante teria saído com o carro e pedido para que o grupo o acompanhasse. É nesse momento que Cici e o criminoso se encontraram. Ainda não se sabe quem atirou primeiro, mas minutos depois os assessores encontraram o vereador no chão. A arma que teria sido usada por Cici não foi encontrada pelos agentes.

A linha de investigação seguida pela polícia aponta os traficantes como autores do assassinado. Mas ainda falta esclarecer como se foi a dinâmica e o motivo do conflito com os assessores.

A Polícia Militar foi chamada ao local do crime por uma sobrinha do vereador, que estava dentro de casa quando ouviu disparos. Os policiais viram uma poça de sangue no local e foram informados de que o político deu entrada no pronto-socorro, "já em óbito".

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando autoria e a motivação do crime. A perícia foi realizada no local, e testemunhas foram ouvidas. O corpo do parlamentar foi sepultado na quarta-feira, no cemitério Parque da Paz.

Veja também

SÃO PAULO Apagão em SP esfria privatização da Sabesp, principal projeto de Tarcísio