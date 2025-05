Trama golpista: defesa de Anderson Torres desiste de ouvir Paulo Guedes como testemunha em ação

A- A+

A defesa do ex-ministro Anderson Torres desistiu de ouvir como testemunhas na ação penal da trama golpista os ex-ministro Paulo Guedes (Economia) e Célio Faria (Secretaria de Governo). A audiência dos dois estava marcada para ocorrer nesta quinta-feira.

Não foi informado o motivo da desistência. Os advogados de Torres também dispensaram Adler Anaximandro de Cruz e Alves, que foi advogado-geral da União substituto.





Estão mantidos os depoimentos outros de três ex-ministros de Bolsonaro, também indicados pela defesa de Torres: Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Adolfo Sachsida (Minas e Energia).

Outros ex-ministros de Bolsonaro vão falar nos próximos dias. Na sexta-feira devem ocorrer as falas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) e de Gilson Machado Neto. Já na segunda está prevista a fala do senador Rogério Marinho (PL-RN) e do ex-ministro Marcos Pontes.

