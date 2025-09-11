Trama golpista: julgamento será retomado às 14h desta quinta-feira (11)

A- A+

O julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) será retomado às 14h desta quinta-feira, com voto da ministra Cármen Lúcia. Cristiano Zanin deve votar na sequência.



Havia uma sessão prevista para esta manhã, que foi adiada após o voto do ministro Luiz Fux durar mais de 11 horas, terminando após às 22h30 de quarta-feira. A audiência é transmitida ao vivo pelo canal de YouTube da TV Justiça.

Na quarta-feira, Fux abriu divergência na Primeira Turma do STF ao votar ontem para absolver Jair Bolsonaro por cinco crimes após argumentar que não há provas de que o ex-presidente liderou uma trama golpista. Com isso, o placar do julgamento está em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente.

O magistrado fez críticas à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), com longa fala sobre a inadequação da imputação de crimes, falhas na cadeia de eventos descrita pelo órgão e erros formais que poderiam levar à anulação do processo.





A manifestação de Fux, vista como uma opinião isolada na Primeira Turma até mesmo pelos advogados dos réus, contrasta com os votos de Alexandre de Moraes, relator do processo, e Flávio Dino. Anteontem, ambos votaram para condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado de patrimônio e deterioração do patrimônio tombado.

Mesmo indicando divergências ao longo do processo, a contundência de Fux e o grau da divergência apresentada foram vistos com surpresa. Apesar de absolver Bolsonaro, o magistrado decidiu condenar o general Braga Netto e o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, por abolição do Estado Democrático de Direito

