Trama golpista: Moraes ironiza postura de acusados e cita criatividade por apelidos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez algumas ironias à postura dos acusados durante o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 12 pessoas, sendo 11 militares e um policial federal, integrantes do chamado "núcleo 3" da trama golpista.

Durante a análise da denúncia, o ministro ironizou os apelidos dados a ele por militares acusados de integrarem a trama golpista. Entre os nomes usados para se referir a ele pelos acusados estão "cabeça de ovo" e "professora".

O ministro leu o trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) em que uma conversa do coronel do Exército Márcio Nunes de Resende Júnior — que está sendo julgado — e destacou uma fala em que o militar afirma: “Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo, vamos enfrentar quem?”.

Moraes também afirmou, durante a leitura de seu voto, que os argumentos das defesas dos acusados que alegaram suspeição dele para julgar o caso, por ter sido um dos alvos dos suspeitos. E disse que, caso o golpe de Estado tivesse sido consumo, esse pedido talvez fosse apreciado por um dos "kids pretos".

O ministro também teceu ironias à postura do acusado Paulo Figueiredo, que integra sozinha o núcleo 5 da denúncia da PGR. Moraes disse que o ex-apresentador está foragido e conta com um decreto de prisão preventiva contra ele.

— Atenta contra a democracia do Brasil sem ter coragem de viver no Brasil e só tem influência sobre os militares por ser neto do último presidente o durante o tempo de golpe militar, João Batista Figueiredo — disse.