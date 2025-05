A- A+

BRASÍLIA Trama golpista: Primeira Turma do STF acompanham início de audiências com testemunhas Estão previstos depoimentos de até 82 pessoas, indicadas por acusação e defesa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), realizou nesta segunda-feira a abertura das audiências com testemunhas da ação penal da trama golpista. Estão programados o depoimento de até 82 pessoas, indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelos oito réus, que devem durar pelo menos duas semanas.

Os demais quatro ministros da Primeira Turma também acompanham as audiências: Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.



A audiência ocorre de forma virtual.

Nesta segunda, está prevista a fala do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e outras três pessoas: Clebson Ferreira de Paula Vieira, ex-integrante do Ministério da Justiça, Adiel Pereira Alcântara, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e Éder Lindsay Magalhães Balbino, responsável por empresa contratada pelo PL para fiscalizar as eleições.

Em depoimento à PF, Freire Gomes relatou a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em discussões de cunho golpista. Segundo o relato do militar, comandante do Exército à época, o então chefe do Executivo apresentou, em reuniões no Palácio do Alvorada, três diferentes "institutos jurídicos" que permitiriam uma ruptura antidemocrática após a vitória de Luiz Inácio Lula na Silva (PT) nas urnas.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também iria falar nesta segunda-feira, mas a PGR desistiu de indicá-lo. Como o ex-ministro Anderson Torres também havia o colocado como testemunha, ele pode falar em outro momento.

Veja também