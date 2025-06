Trama golpista: STF edita vídeo de depoimento e exclui gafe de Gonet; entenda o motivo

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) editou um vídeo de uma audiência da ação penal da trama golpista para excluir uma gafe do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Um efeito foi adicionado no momento em que Gonet diz ter feito uma "cagada", após uma pergunta ao ex-ministro Aldo Rebelo.

O trecho também foi retirado da transcrição oficial da audiência. No documento, está explicado que o relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou que fosse cumprido um trecho do Código de Processo Civil que proíbe a utilização de "expressões ofensivas" em processos judiciais.

A audiência ocorreu no dia 23 de maio, mas o vídeo foi divulgado nesta terça-feira, junto com as gravações de todos os outros depoimentos de testemunhas da ação penal da trama golpista.

Aldo Rebelo foi indicado como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, um dos réus no caso, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras seis pessoas.

Em sua audiência, Gonet questionou se Rebelo acreditava que a Marinha tem condições de promover uma "ruptura da normalidade institucional", mesmo sem uma "penetração no território nacional", que ele havia apontado antes.

O advogado de Garnier, Demóstenes Torres, criticou a pergunta, alegando que estava sendo questionada a opinião da testemunha, o que não é permitido.

Alexandre de Moraes, interviu e defendeu a validade da pergunta. Enquanto Moraes falava, Gonet disse:

— Fiz uma cagada agora.

No vídeo divulgado nesta terça, contudo, só é possível ver Gonet colocando as mãos na boca. A sua tela da videoconferência fica verde, o que acontece quando algo está sendo dito, mas só é possível ouvir um efeito sonoro, enquanto Moraes continua falando.

Já na transcrição, a fala de Gonet aparece como "cancelado". o documento explica que "o ministro Relator determinou que seja observado o artigo 78 do Código de Processo Civil".

Esse artigo determina que "é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados".

