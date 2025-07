Trama golpista: STF ouve ex-assessores de Bolsonaro e ex-chefe da PRF em novos interrogatórios

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta quinta-feira o interrogatório dos réus que integram os núcleos 2 e 4 da ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O núcleo 2 é chamado de "núcleo operacional" da trama golpista, e o núcleo 4 é conhecido como o "núcleo de desinformação".

Fazem parte dos grupos nomes como Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e Mário Fernandes, general do Exército na reserva e ex-número dois da Secretaria Geral da Presidência.

O núcleo 2, formado por seis réus, é acusado de elaborar a chamada “minuta do golpe”, monitorar o ministro Alexandre de Moraes e articular ações com a Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022.

Segundo a acusação, Filipe Martins teria atuado na elaboração do texto da minuta golpista para decretação de Estado de Sítio no país e apresentar os “fundamentos jurídicos” ao alto escalão das Forças Armadas em reunião em 7 de dezembro de 2022.

Mário Fernandes, que atuou na da Secretaria-Geral da Presidência sob Bolsonaro, teria, segundo a PGR, participado do plano Punhal Verde e Amarelo, uma tentativa de matar Lula, seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Já Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é acusado pela Procuradoria de ordenar a operação que dificultou o fluxo de eleitores em locais de base eleitoral lulista, principalmente no Nordeste, no segundo turno da eleição de 2022. Todos eles negam as acusações.

Os sete integrantes do núcleo 4 são acusados pela PGR de espalhar notícias falsas e desinformação com o objetivo de criar desconfiança nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral, construindo clima social favorável ao golpe. Entre eles estão Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército), Ângelo Martins Denicoli, major da reserva, Marcelo Araújo Bormevet, policial federal, e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal.

Diferentemente dos depoimentos das testemunhas, nesta nova fase os interrogatórios serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça, assim como ocorreu com os réus do núcleo 1, o chamado "núcleo crucial", do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro.

