Justiça

Transferência de Bolsonaro foi efetivada e ex-presidente já está na Papudinha

Ele cumpria pena na Superintendência da Polícia Federal (PF)

Vista aérea do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito FederalVista aérea do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já foi transferido para sua cela no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha. Ele cumpria pena na Superintendência da Polícia Federal (PF).

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.

A sala é separada da unidade dividida entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que também foram condenados por tentativa de golpe de Estado e cumprem pena na Papudinha. As celas são semelhantes e ambas comportam quatro pessoas.

