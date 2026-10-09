Transição de Cleitinho terá Bruno Westin, ex-membro da pasta da Economia na gestão Bolsonaro
Westin é servidor de carreira do Tesouro Nacional e também atuou como diretor de Relações com Investidores do Ministério do Planejamento
A equipe de transição do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), terá entre seus integrantes o economista Bruno Westin, ex-secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Ministério da Economia durante parte da gestão Bolsonaro e ex-secretário-adjunto de Fazenda de Minas Gerais. A composição foi apresentada pelo vice-governador eleito Luís Eduardo Falcão, coordenador da transição, que também definiu um cronograma de reuniões com o atual governo. As discussões sobre Fazenda, dívida estadual e planejamento estão previstas para novembro.
Westin é servidor de carreira do Tesouro Nacional e também atuou como diretor de Relações com Investidores do Ministério do Planejamento. O economista integrou ainda conselhos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e da Cemig, segundo o documento de apresentação da equipe.
O grupo também contará com André Abreu Reis, servidor de carreira do governo mineiro que esteve à frente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Belo Horizonte por oito anos, e Gilberto Silva Ramos, ex-subsecretário da Receita Estadual de Minas Gerais e atual secretário municipal de Fazenda de Ibirité.
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Outro integrante é o empresário Vittorio Medioli, fundador do Grupo SADA e ex-prefeito de Betim. A equipe reúne ainda profissionais com experiência em administração pública, direito, saúde, educação e meio ambiente. A participação na transição não representa indicação para cargos no futuro governo.
Segundo o cronograma divulgado, as reuniões sobre desenvolvimento econômico ocorrerão em 28 de outubro. Já os encontros sobre Fazenda, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) e Planejamento e Gestão estão marcados, respectivamente, para 17, 18 e 19 de novembro. As reuniões serão realizadas na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.
Falcão afirmou que a equipe já realiza encontros internos para organizar as atividades e preparar as reuniões com representantes da atual administração. "Nossa expectativa é que a transição aconteça de forma transparente, respeitosa e colaborativa, com uma boa relação com o atual governo e acesso às informações e aos dados necessários para conhecermos a real situação do Estado", declarou.
O vice-governador eleito informou ainda que outros especialistas poderão ser convocados para subcomissões temáticas, conforme as necessidades identificadas ao longo do processo.