"Compromisso com o interesse público", diz Siqueira Filho na transmissão de cargo das Comunicações

A solenidade de transmissão de cargo do novo ministro das Comunicações, o pernambucano Frederico de Siqueira Filho, aconteceu nesta quarta-feira (7), em Brasília.



O novo titular do Ministério das Comunicações, natural do Recife, de 48 anos, agradeceu a indicação ao cargo. "Para mim é uma honra está assumindo a função de ministro das Comunicações do presidente Lula e gostaria de agradecer primeiramente a Deus", iniciou Frederico de Siqueira Filho.

"O Ministério das Comunicações tem um papel central no desenvolvimento no País, e o poder de transformar vidas. E é com essa certeza e senso de responsabilidade que assumo com muita honra a missão que o presidente Lula me confiou", destacou o novo ministro.

"Chego com o espírito que tem guiado em cada etapa da minha trajetória profissional: seriedade, compromisso com o interesse público, resiliência e determinação para entregar as oportunidades e ferramentas que ainda faltam para muitos brasileiros e brasileiras".

"Assumo essa função de ministro das Comunicações do Brasil para dar continuidade a políticas públicas em desenvolvimento, criar novas soluções e garantir os resultados concretos esperados pela população brasileira".

Estão presentes os ministros Gleisi Hoffmann, José Múcio, Wellington Dias, Celso Sabino, Márcia Lopes, Paulo Teixeira e Marcos Amaro, e o secretário Edipo Araujo.

O evento também contou com a presença de outros políticos e personalidades, entre elas, a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa.



A titularidade da pasta foi transmitida pelo ex-ministro Juscelino Filho, que abriu o prestigiado evento na sede do ministério.

Juscelino Filho, que esteve à frente do cargo até 9 de abril, agradeceu o tempo em que comandou a pasta e destacou os feitos no período.

"Foram dias de muito esforço, de estrada, reuniões e decisões difíceis, tenho muito orgulho do que a gente entregou [...] cidadania para onde o brasil precisa ser visto e ouvido. Nós cumprimos a nossa missão", destacou, Juscelino.

"Fizemos história na radiodifusão. O número de autorizações para o funcionamento de rádios comunitárias dobrou na nossa gestão nesses últimos dois anos e meio em comparação aos quatros anos da gestão passada. Isso representa mais informação, mais cultura, e presença do Estado", lembrou o ex-ministro.

"Nossa gestão não foi só sobre sinal, tecnologia e infraestrutura, foi, acima de tudo, sobre gente. Sobre inclusão digital, sobre transformar a vida das pessoas com ações de verdade, que chegam na ponta do Brasil real", pontuou Juscelino Filho.

A ministra Gleisi Hoffmann também destacou a importância da pasta.

"O Ministério das Comunicações esteve plenamente engajado no esforço de reconstrução e de avanço das políticas públicas. Este ministério cumpre um papel estratégico e não é apenas na garantia da infraestrutura e tecnologia necessárias ao país para se integrar e competir globalmente. Cabe a ele promover a infraestrutura e os meios para democratizar o acesso à informação e a comunicação digital essenciais no mundo de hoje", destacou Hoffmann.

