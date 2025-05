A- A+

brasília Transmissão de cargo do novo ministro das Comunicações acontece nesta quarta (7), em Brasília Pernambucano Frederico de Siqueira Filho foi nomeado ao cargo no último dia 24 de abril

Acontece nesta quarta-feira (7), em Brasília, a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro das Comunicações, o pernambucano Frederico de Siqueira Filho.



O ex-ministro Juscelino Filho transmitirá a titularidade da pasta ao novo ministro, em solenidade na sede do ministério.



O evento será acompanhado por políticos e personalidades, entre elas, a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa.



Engenheiro civil, Frederico, que atuava na presidência da Telebras, foi nomeado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 24 de abril.

Com sólida trajetória no setor de telecomunicações e tecnologia da informação, Frederico acumula 26 anos de sólida experiência nessas áreas.



Durante os 21 anos de atuação na operadora Oi, ocupou posições estratégicas em diversas áreas, como Operações, Planejamento, Comercial, Institucional-Regulatório e, por mais de uma década, na Diretoria de Relações Institucionais da empresa.



A cerimônia poderá ser acompanhada, ao vivo, pelo YouTube, a partir das 10h30:

