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Ferrovia Transnordestina avança com 11 terminais intermodais sem conexão com Porto de Suape Obras da ferrovia seguem em ritmo acelerado no Ceará. Enquanto isso, trecho de Pernambuco ainda aguarda retomada

Em ritmo acelerado de obras, a ferrovia Transnordestina, do Ceará, contará com 11 terminais intermodais — estruturas de integração entre diferentes modais de transporte, como ferrovia, rodovia e porto — distribuídos ao longo do trecho entre Eliseu Martins, no Sul do Piauí, e o Porto do Pecém, na Grande Fortaleza.

O Ceará concentrará a maior parte da infraestrutura com seis unidades: Missão Velha, Iguatu (Terminal Logístico), Quixeramobim (porto seco), Quixadá, Maranguape e o Porto do Pecém, onde será implantado um Terminal de Uso Privativo (TUP).

No Piauí, os terminais ficarão em Eliseu Martins, Bela Vista do Piauí e Paulistana. Em Pernambuco, as unidades serão instaladas em Trindade e Salgueiro. Todos não terão conexão com Suape. O trecho pernambucano da ferrovia ainda terá reinício oficial anunciado pelo presidente Lula “nos próximos dias”.

“Nossa expectativa é a melhor possível, a vocação logística de Salgueiro se consolida com o terminal da TLSA, pois Salgueiro é o coração do Nordeste e o Brasil passa aqui”, diz o prefeito de Salgueiro, Fábio Lisandro (PSD). Localizado a 512 km do Recife, Salgueiro sonha com um terminal de cargas da Transnordestina desde que começaram as obras da ferrovia em 2006.

Potencial

Com a implantação da Transnordestina, o município tende a se tornar um grande polo logístico, já que é cortado por duas BRs federais: a 316 e a 232. E deve se tornar um ponto de redistribuição de carga para a Transnordestina cearense, que começa na cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí, segue até Salgueiro e depois desta cidade, se torna uma grande reta que vai chegar ao Porto de Pecém.

Salgueiro também pode ser beneficiada por outro empreendimento, caso as obras do trecho pernambucano da Transnordestina (Salgueiro-Suape), sejam retomadas, o que deve ocorrer em breve, segundo informações do Ministério dos Transportes e do governo do estado.

A Petrobras está realizando estudos para implantar um terminal de distribuição de combustíveis naquele município. O objetivo seria fazer a produção de combustíveis da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) chegar mais competitiva à região do Matopiba, uma das maiores produtoras de grãos e grande consumidora de diesel. O Matopiba é formado pelo Sul do Piauí e Maranhão, uma parte de Tocantins e o Oeste baiano.

A Rnest está instalada no Porto de Suape e está ampliando a sua capacidade de produção. Quando a expansão for concluída, a refinaria pernambucana vai responder por 17% da capacidade de diesel do Brasil.

Obras

Iniciadas em 2006, as obras do trecho pernambucano da ferrovia estão paralisadas há mais de 10 anos. Foi feita uma licitação pela estatal Infra S.A. para que seja retomada as obras e realizado os projetos executivos de 73 km entre Custódia e Arcoverde. Quando foi declarada uma vencedora, o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o governo federal não fizesse novos aportes de recursos para o empreendimento.

O Ministério dos Transportes entrou com um embargo declaratório no TCU para dar continuidade a contratação. A ferrovia Salgueiro-Suape tem cerca de 540 km, dos quais 179 km foram concluídos pela concessionária TLSA, do grupo da Companhia Siderúrgica Nacional.

Ainda em Pernambuco, outra cidade que será beneficiada com um terminal da ferrovia que vai para Pecém é o município de Trindade, no Sertão de Araripe. Lá, será um entreposto que vai movimentar os produtos do polo gesseiro, como o gesso agrícola - que deve embarcar para o Sul do Piauí - e a gipsita e gesso para exportação que vão pegar o trem em Trindade no sentido do Porto de Pecém.

Terminais

Ainda no trecho Eliseu Martins-Salgueiro-Pecém, dos seis terminais que serão implantados no Ceará, três vão atuar como condomínio logístico: o de Missão Velha, Maranguape e Porto do Pecém. Neles, os parceiros privados poderão instalar operações dentro das áreas dos terminais mediante negociação com a TLSA, empresa que está à frente das obras e tem a concessão deste trecho da ferrovia.

Os três fazem parte dos oito terminais que serão construídos pela Transnordestina Logística S.A. (TLSA), concessionária responsável pela construção e operação da ferrovia. Os três restantes serão implantados por parceiros privados.

Ainda no Ceará, os terminais que serão implantados por parceiros privados da concessionária são os localizados em Iguatu, Quixeramobim e Quixadá. O único porto seco da ferrovia será instalado na cidade de Quixeramobim, também no Ceará. O porto seco é um local alfandegado e pode movimentar cargas que cheguem do exterior ou que sejam destinadas a exportação.

O Porto Seco vai se chamar José Dias de Macêdo e está sendo construído pela Value Global Group e funcionará como terminal multimodal e vai receber um investimento total de R$ 1 bilhão. Com operação prevista para agosto deste ano, o empreendimento ocupará uma área superior a 362 hectares e será implantado em duas fases.

Retomada

As obras do trecho cearense da Transnordestina foram retomadas em 2023. O primeiro trecho vai começar a operar em 2027. A chegada da ferrovia já está trazendo novos empreendimentos para o interior do Ceará. É o caso da unidade fabril da Magnésio do Nordeste LTDA que vai produzir peças automotivas de alta tecnologia, tendo como matéria-prima o magnésio. O investimento será de R$ 370 milhões e vai se instalar na cidade de Quixeramobim, município do Sertão Central do Ceará com 82 mil habitantes. O investimento será de R$ 370 milhões nesta fábrica.

A Transnordestina possui 1.206 quilômetros entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), com chegada prevista a Quixeramobim em 2026. O município também anunciou a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e negocia a instalação de uma montadora de motos.

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