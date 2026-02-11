A- A+

BRASÍLIA TRE-MG julga ação que pode tirar mandato de Nikolas Ferreira por ataques a urnas eletrônicas Parlamentar é réu por uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político e econômico

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) julga nesta quarta-feira (11), em sessão híbrida, uma ação que pode levar à perda do mandato do deputado Nikolas Ferreira (PL).

O parlamentar é réu no caso por ter feito postagens com ataques às urnas eletrônicas e supostamente difundido informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro em 2022. À época, o então vereador de Belo Horizonte concorria a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Dois processos contra Nikolas foram reunidos para julgamento, de autoria da ex-candidata do PSOL Sara Azevedo e da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Os autores pedem a condenação do parlamentar por uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político e econômico.

Candidata ao Senado em 2022, Sara Azevedo afirmou que Nikolas, com grande alcance nas redes sociais, publicou conteúdos considerados sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados em plataformas como Twitter, YouTube e Instagram. Ela argumentou que as postagens colocaram em dúvida a integridade do processo eleitoral e as instituições democráticas e motivaram movimentos antidemocráticos. Com esses atos, o então candidato teria comprometido o direito dos eleitores à formação livre e consciente do voto.

Nikolas também foi acusado de fazer parte de um "ecossistema de desinformação" ligado ao bolsonarismo, com organização e financiamento. A Justiça autorizou a expedição de ofícios ao Twitter e ao YouTube, mas negou solicitações de quebra dos sigilos fiscal e bancário.

A defesa do parlamentar argumentou que as postagens de Nikolas foram espontâneas, sem intenção de disseminar informações falsas ou atacar o sistema eleitoral. Afirmou ainda que o parlamentar apenas defendeu uma investigação, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de supostas denúncias ligadas a urnas eletrônicas.

