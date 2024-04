A- A+

Pernambuco TRE-PE amplia atendimento para cadastro e regularização eleitoral; prazo termina em 8 de maio Serviço é ofertado mediante agendamento no site do TRE-PE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) vai ampliar o horário de funcionamento de suas centrais para atender os pernambucanos que precisam tirar ou regularizar o título de eleitor, cujo prazo termina em 8 de maio. O serviço é ofertado mediante agendamento no site do TRE-PE.



Serão ampliados os horários das nove Centrais de Atendimento ao Eleitor e dos pontos instalados em shoppings da Região Metropolitana do Recife. Para atender a demanda, haverá atendimento também aos finais de semana.



Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, como Recife, Olinda, Paulista, Caruaru e Petrolina, as centrais funcionarão, a partir deste fim de semana, aos sábados, das 8h às 14h.



Além disso, as centrais do Recife e de Olinda passarão a contar com atendimento aos domingos, das 9h às 14h, a partir do dia 7 de abril.

Nos dias úteis, haverá ampliação no expediente. A partir desta segunda-feira (8), as Centrais de Atendimento em todo o Estado passarão a funcionar das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, com duas horas a mais que o horário normal.

Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, onde o atendimento é realizado no posto do Shopping Guararapes, o funcionamento ocorre de 9h às 18h, de segunda a sábado, e de 12h às 18h, aos domingos.

Especificamente nos sábados 20 e 27 de abril, as Centrais de Atendimento situadas nas cidades de Garanhuns, no Agreste, Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, e Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho, na RMR, vão abrir para atendimento, das 8h às 14h.



Nos cartórios eleitorais nas cidades onde não há Central de Atendimento ao Eleitor, o atendimento permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os atendimentos nos cartórios também ocorrem mediante agendamento no site do TRE-PE.

Expresso Cidadão

Nos postos da Justiça Eleitoral localizados nas unidades do Expresso Cidadão dos shoppings RioMar, Boa Vista e Patteo Olinda, o horário será estendido a partir do dia 15 de abril, quando passam a operar de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h.

