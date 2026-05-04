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Eleições TRE-PE atende mais de 15 mil eleitores em último fim de semana antes do fechamento do cadastro Maioria dos atendimentos foi para emissão do primeiro título de eleitor

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registrou o atendimento de 15.221 eleitores no último fim de semana antes do fechamento do cadastro eleitoral, marcado para a próxima quarta-feira (6). A maior parte da demanda foi para a emissão do primeiro título de eleitor.

O sábado (2) concentrou o maior número de atendimentos, com 5.866 pessoas buscando serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais. No domingo, foram registrados 5.838 atendimentos em todo o estado.

Já no dia 1º de maio, mesmo com o fechamento das unidades devido às fortes chuvas que atingiram o Recife, a Região Metropolitana e a Zona da Mata Norte, o TRE-PE contabilizou 3.517 atendimentos.

Entre os serviços mais procurados, o alistamento eleitoral lidera, representando 38,82% da demanda. Em seguida, aparece a revisão de dados, que inclui principalmente o cadastramento biométrico, com 38,37%. A transferência de domicílio eleitoral corresponde a 22,81% dos atendimentos realizados no período.

Com a proximidade do encerramento do prazo, o TRE-PE opera em regime de força máxima, com atendimento das 8h às 18h. Nos postos localizados em shoppings, como RioMar, Guararapes e Patteo, o funcionamento segue o horário dos centros comerciais.

Para ser atendido, é necessário realizar agendamento prévio pelo site do tribunal. Em caso de dúvidas, os eleitores podem utilizar a assistente virtual Júlia ou entrar em contato com o Disque Eleitor, pelo telefone (81) 3194-9400, disponível no mesmo horário de atendimento.

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