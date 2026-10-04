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Eleições 2026

TRE-PE orienta eleitores que não conseguirem votar sobre como justificar pelo aplicativo

O procedimento também pode ser feito posteriormente, dentro do prazo estabelecido pelo TSE

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E-titulo pode ser usado para justificar ausência na votaçãoE-titulo pode ser usado para justificar ausência na votação - Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O secretário da Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), George Maciel, orientou os eleitores que não conseguirem votar neste domingo (4) a utilizarem o aplicativo e-Título para justificar a ausência.

A recomendação visa evitar o deslocamento até os locais de votação apenas para fazer a justificativa, principalmente porque isso pode causar longas filas, atrasando o processo.

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Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição pode utilizar o e-Título para registrar a justificativa de ausência. O procedimento também pode ser feito posteriormente, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

No Android, aplicativo pode ser encontrado na Play Store. No IOS, o app pode ser baixado no App Store.

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