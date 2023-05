TRE-RJ arquiva inquérito contra Flávio Bolsonaro por falsidade ideológica eleitoral

A- A+

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) arquivou inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por falsidade ideológica eleitoral. A decisão, tomada por unanimidade pela Corte Eleitoral nesta terça-feira, se refere a investigações abertas em 2018 referentes à atuação do político nas eleições de 2014, quando concorria a deputado estadual.

A investigação foi aberta em maio de 2018 a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio para apurar a suposta prática do crime de falsidade ideológica eleitoral. De acordo com a denúncia apresentada à época, o parlamentar teria omitido valores da declaração de bens que entregou à Justiça Eleitoral no ato do registro da candidatura a deputado estadual em 2014. Entre os itens de Flávio que não constariam na lista estão imóveis comprados no Rio de Janeiro.

Em 2010, porém, os investigadores da Polícia Federal entenderam que não houve inserção de informações falsas na declaração e que, portanto, não teria motivo para dar continuidade à apuração. O entendimento foi seguido pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, que entrou com três recursos pelo arquivamento, todos negados pelo juiz da 204ª Zona Eleitoral e pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em Brasília.

Apenas após o julgamento no TRE-RJ, nesta terça-feira, foi concedido um habeas corpus ao "zero um" contra decisões da 204ª Zona Eleitoral, que negou os pedidos de arquivamento feitos por delegados da Polícia Federal e pelos promotores eleitorais encarregados da investigação.

A concessão do habeas corpus ao parlamentar atende a pedido da defesa, alegando que um grande período de tempo transcorreu desde o começo da investigação sem que o processo chegasse a uma conclusão. A decisão foi acatada pelo relator, o desembargador Henrique Figueira, do TRE-RJ, e acompanhada pelos demais magistrados.

Em seu voto, o desembargador Henrique Figueira, relator do caso na Corte Eleitoral, defendeu o arquivamento do inquérito, em linha com o entendimento de outras instâncias:

— Tudo indica que não há como bater esse inquérito pesando sobre a cabeça do paciente quando o próprio Ministério Público não consegue distribuir uma ação penal efetiva — defendeu o desembargador.

Veja também

PETROBRAS NA FOZ DO AMAZONAS "É possível combinar desenvolvimento com proteção ambiental, diz Padilha