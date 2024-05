A- A+

Rio de Janeiro TRE-RJ retoma julgamento de Cláudio Castro, vice-governador do Rio e presidente da Alerj Alta cúpula fluminense é acusada de abuso de poder político e econômico na eleição de 2022, pela folha de pagamento secreta do Ceperj e Uerj. Relator pediu a cassação do governador, Pampolha e Bacellar

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro retomou nesta quinta-feira (23) o julgamento que pode culminar na cassação da alta cúpula política do estado, com os mandatos do governador Cláudio Castro (PL) , do vice Thiago Pampolha (MDB) e do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (União Brasil). Na sexta-feira passada, o relator do caso, desembargador Peterson Barroso Simão, votou pela cassação da cúpula e, em seguida, o julgamento foi adiado após pedido de vista do desembargador Marcelo Granado.

A sessão foi retomada pelo presidente da Corte, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, e Granado faz a leitura de seu voto.

A expectativa, nos bastidores, é que os outros seis magistrados deem seus votos e o julgamento termine ainda hoje. A avaliação de pessoas envolvidas no processo é que o cenário é imprevisível.

A acusação do Ministério Público Eleitoral (MPE) envolve o suposto uso de cargos “secretos” do governo para fins eleitorais em 2022. Desde dezembro daquele ano, Castro e outros 11 réus são investigados pelo caso.

O voto do relator

Ao longo de sua estruturação, Barroso Simão sustentou que as contratações temporárias feitas na Ceperj e na Uerj se deram sem critérios, o que teria violado os princípios da moralidade, da transparência e da impessoalidade, previstos na administração pública.

Chamado de "mandante" do esquema pelo relator, Castro expediu o decreto estadual 47.978, que possibilitou novos convênios e projetos na fundação. Segundo o magistrado, a medida teve a única finalidade de "legalizar atos ilícitos", e defende que o aumento de despesa só poderia ter sido dado mediante lei.

Na análise de Barroso Simão, os três políticos seriam condenados e perderiam seus mandatos. A punição mais branda seria destinada ao vice-governador por entender que houve um dolo menor: Pampolha passou a fazer parte da chapa um mês antes das eleições, o que na visão do relator justificaria a cassação e uma multa de R$ 21 mil, por ter se beneficiado das ilegalidades. A inelegibilidade, contudo, foi afastada.

A expectativa da defesa do vice-governador é de que até mesmo a sanção caia por terra. Na primeira sessão, o advogado Bruno Falcão fez sua sustentação sob a alegação de que ilícitos não foram cometidos por ele. No caso de eventual condenação de Claudio Castro, contudo, seria difícil impedir a perda do mandato, uma vez que a legislação prevê o princípio da união da chapa.

A avaliação nos bastidores é de que o voto rígido do relator não foi positivo para as defesas, que procuraram os juízes para apresentar memoriais com argumentos e indicações de possíveis falhas no entendimento do Simão. A intenção do périplo foi tentar impedir que a Corte decida pela improcedência da acusação.

A expectativa nos corredores do TRE-RJ é de que o julgamento tenha fim nesta quinta-feira. No entanto, há a especulação de que um novo pedido de vista possa ocorrer, caso um voto contra a cassação seja proferido. Neste contexto, os magistrados podem preferir pedir mais tempo para analisar dois pontos de vista conflitantes sobre o tema.

Placar imprevisível

Em relação ao placar do julgamento, o cenário ainda é incerto, visto que a Corte tem uma leitura quase sempre imprevisível. Na sexta-feira, os desembargadores chegaram a conversar entre si e revelar mudanças de ideias em seus votos.

Quem falta votar

Marcelo Granado - desembargador federal, substituto de Ricardo Perlingeiro

Daniela Bandeira de Freitas - juíza

Gerardo Carnevale Ney da Silva - juiz

Fernando Marques de Campos Cabral Filho - jurista - vaga reservada para a advocacia por meio de indicação do TJ e confirmação do presidente da República

Katia Valverde Junqueira -jurista - vaga reservada para a advocacia por meio de indicação do TJ e confirmação do presidente da República

Henrique Carlos de Andrade Figueira - desembargador e presidente do TRE

Entenda o Caso

O que está em julgamento

O Ministério Público Eleitoral pede a cassação da cúpula da política do Rio por abuso de poder político e econômico. Os órgãos usados para suposto uso eleitoreiro foram a Fundação Ceperj e a Uerj.

No centro da acusação, está a “folha de pagamento secreto” com 27 mil cargos no Ceperj e 18 mil na Uerj. O verdadeiro objetivo das nomeações seria usar a máquina do estado com fins eleitorais.

Os principais alvos

Cláudio Castro - governador

Segundo o MP, “teve decisiva atuação nos âmbitos da CEPERJ e da UERJ (...) para a consecução do objetivo ilícito"

Thiago Pampolha - vice-governador

Como virou vice tardiamente, o MP entende que ele não participou ativamente do esquema e não pede sua inelegibilidade, só a cassação.

Rodrigo Bacellar - presidente da Alerj

“O escárnio foi tamanho que os saques realizados em Campo dos Goytacazes-RJ, reduto eleitoral do investigado, foram estratosféricos”, cita o MP.

Outros julgados com cargos eletivos

Aureo Ribeiro - deputado federal pelo Solidariedade

Max Lemos - deputado federal pelo PDT

Léo Vieira - deputado estadual pelo Republicanos

Bernardo Rossi - secretário estadual de Ambiente

Gutemberg de Paula Fonseca - suplente de deputado federal pelo PL

Marcos Venissius da Silva Barbosa - suplente de deputado federal pelo Podemos

Defesa do governador

O advogado Eduardo Damian alegou, em sua sustentação, que as ações não deveriam tramitar na Justiça Eleitoral, e sim na Justiça comum. "Indo direto ao mérito, tudo que foi dito aqui pela acusação diz respeito a direito administrativo", disse ele.

Acusação

O advogado da acusação, Paulo Henrique Teles Fagundes, defendeu que o governo do estado se valeu de "cargos secretos" para obter vantagem durante as eleições de 2022. "Se isso não é abuso de poder com repercussão nas eleições, nada mais é", afirmou.

Se o TRE cassar, eles saem imediatamente?

Não. Há um efeito suspensivo que permite os acusados se manterem nos cargos até que o TSE se debruce sobre a decisão.

Ordem dos votos

Depois do relator, seis desembargadores se manifestarão. Os votos começam pelos que entraram há menos tempo na Corte.

Veja também

candidatura Quarentena para militar se candidatar pode ser votada dia 5 de junho