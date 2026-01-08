A- A+

Atos Golpistas Três anos depois, número de presos por atos do 8 de janeiro é de 179 pessoas A maioria dos casos (114) é por condenações definitivas, sem possibilidade de recurso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Três anos depois dos atos golpistas do 8 de janeiro, 179 pessoas estão presas, incluindo detenções preventivas, prisões domiciliares e cumprimento de pena. A maioria dos casos (114) é por condenações definitivas, sem possibilidade de recurso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dados fazem parte de um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das ações do 8 de janeiro.

114 prisões em regime fechado, por condenação definitiva

22 prisões domiciliares de pessoas já condenadas, mas com recurso pendente

15 prisões domiciliares por condenação definitiva

13 prisões domiciliares antes da condenações

8 prisões preventivas

7 prisões preventivas de pessoas já condenadas, mas com recurso pendente

Veja também