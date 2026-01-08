Atos Golpistas
Três anos depois, número de presos por atos do 8 de janeiro é de 179 pessoas
A maioria dos casos (114) é por condenações definitivas, sem possibilidade de recurso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Apoiadores de Bolsonaro invadem e depredam as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 - Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil
Três anos depois dos atos golpistas do 8 de janeiro, 179 pessoas estão presas, incluindo detenções preventivas, prisões domiciliares e cumprimento de pena. A maioria dos casos (114) é por condenações definitivas, sem possibilidade de recurso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Os dados fazem parte de um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das ações do 8 de janeiro.
- 114 prisões em regime fechado, por condenação definitiva
- 22 prisões domiciliares de pessoas já condenadas, mas com recurso pendente
- 15 prisões domiciliares por condenação definitiva
- 13 prisões domiciliares antes da condenações
- 8 prisões preventivas
- 7 prisões preventivas de pessoas já condenadas, mas com recurso pendente