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BRASIL Três cidades do Brasil escolheram novos prefeitos para mandatos-tampão neste domingo (19) Eleições foram motivadas foi pelo envolvimento de ex-gestores com com facções criminosas, contratação de licitações de forma fraudulenta ou suspeita de compra de votos

Três municípios do Brasil tiveram eleições para mandatos-tampão neste domingo. As eleições ocorreram em Oiapoque, no Amapá, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e Cabedelo, na Paraíba. A motivação para as novas disputas está no fato dos ex-prefeitos terem sido cassados por envolvimento com facções criminosas, contratação de licitações de forma fraudulenta ou suspeita de compra de votos.

Em Cabedelo, o novo prefeito será Edvaldo Neto, do Avante, eleito com 61,2% dos votos válidos. Ele venceu Walber Virgolino, do PL, então gestor interirno, que marcou 38,7%. A cidade da Grande João Pessoa tem população estimada de 70.734 pessoas, segundo o IBGE, e estava sem prefeito desde a cassação dos mandatos do prefeito André Coutinho (Avante) e da vice-prefeita Camila Holanda (PP). Foram 26.435 votos válidos no total.

Coutinho foi considerado culpado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por integrar um esquema de compra de votos, coação de eleitores e uso da máquina pública para beneficiar candidatos apoiados pelo grupo criminoso Tropa do Amigão, ligado à facção Comando Vermelho.





Já em Cachoeirinha, quem irá comandar a cidade será Jussara Caçapava, também do Avante, com 43,3% dos votos válidos. A disputa foi equilibrada com Claudine (PP), com 42,3% dos votos, além de Tairone (PT) e Lais Cardoso (PSOL), que marcaram 13,2% e 0,95%, respectivamente. A cidade que integra a região metropolitana de Porto Alegre tem população estimada de 141.503 pessoas e contou com 58.173 votos totais.

O prefeito cassado foi Cristian Wasem (MDB), em sua chapa formada com o delegado João Paulo Martins (PP). Enquanto Wasem foi acusado de interferir no funcionamento da Câmara e praticado pedaladas fiscais no Instituto de Previdência municipal, Martins teria indicado a contratações em processos de licitação irregulares.

Já no Norte do país, em Oiapoque, quem venceu a eleição suplementar foi Inácio Maciel (PDT), tendo como vice Oscar Gislael (Rede). Maciel marcou 49,4% dos votos válidos, contra 45,8% de Guido (União Brasil) e 4,6% de Sena Dinâmica (MDB). A estimativa de habitantes no município é de 30.786 cidadãos, que registrou 14.417 votos válidos.

O ex-prefeito Breno Almeida (PP) e seu vice Arthur Lima (Solidariedade) foram cassados por abuso de poder econômico e político após a Polícia Federal prender Almeida com R$ 99.850 antes das eleições de 2024. O dinheiro, segundo as investigações, seria usado para compra de votos.

Os novos prefeitos irão comandar as cidades até 2028, quando ocorrerá novas eleições. Eles poderão disputar a reeleição, mas perdem a possibilidade de concorrer novamente em 2032.

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