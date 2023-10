A- A+

Pré-candidatura Três dias após elogiar Tabata, Alckmin faz gesto a "companheiro Boulos" No sábado, vice-presidente disse que deputada do PSB era a "verdadeira mudança" para São Paulo

Três dias depois de defender a candidatura de Tabata Amaral (PSB-SP) para a prefeitura de São Paulo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, fez um afago ao pré-candidato do PSOL à capital paulista, Guilherme Boulos.

Durante encontro com lideranças na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (31), Alckmin cumprimentou os parlamentares presentes por meio da deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e de Boulos, a quem chamou de "companheiro".

O gesto ocorre três dias depois de ele dizer que Tabata representa "a verdadeira mudança" para a gestão da cidade.

— Ela é a novidade. Ela é a mudança. Ela é a verdadeira mudança. Mudar com a participação, a sensibilidade e a garra das mulheres. Mudar com honestidade. Eu não tenho dúvida de que nós, do PSB, vamos representar a mudança — disse o vice-presidente em evento promovido pelo seu partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), no último sábado.

O entorno de Tabata espera ter o vice-presidente presente na campanha do ano que vem, assim como o ministro Márcio França, também ex-governador de São Paulo.

No entanto, pessoas próximas a Boulos não esperam de Alckmin ataques ao candidato do PSOL. Um integrante da campanha disse que espera de Tabata uma relação parecida com a de Simone Tebet e Lula na campanha.

