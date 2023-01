Treze parlamentares vão ocupar, temporariamente, vagas deixadas por ministros no Congresso

A- A+

A Secretaria Geral da Mesa (SGM) da Câmara divulgou a lista com os nomes dos suplentes que vão assumir vagas no Congresso Nacional com a saída de 13 parlamentares que assumiram ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Oito deputados federais e cinco senadores passam a ocupar, temporariamente, os cargos dos titulares.

O SGM adianta que, até o momento da posse dos deputados (1º de fevereiro), nomes podem ser alterados, em caso de retotalização de votos – determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os ministros escolhidos por Lula que foram eleitos para a próxima legislatura tomam posse como todos os outros parlamentares no Congresso. Depois isso é que se licenciam para assumir o comando das pastas as quais foram nomeados.

No Senado

Para o senado, o lugar de Flávio Dino (PSB-MA), que assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ser ocupado por Ana Paula Lobato (PSB-MA). Ela é enfermeira e presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), associação civil, sem fins lucrativos e com função filantrópica.

A suplente de Carlos Fávaro (PSD-MT), que passou a comandar a pasta da Agricultura, é Margareth Buzetti (PSD-MT). Margareth foi eleita a 1ª suplente de Fávaro em uma eleição suplementar no Mato Grosso.

Nas eleições de 2022, Margareth declarou seu voto em Jair Bolsonaro e fez elogios ao ex-presidente.

Margareth é empresária, presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá (Aedic) e da Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus.

Fernando Farias (MDB-AL) vai assumir o lugar de Renan Filho (MDB-AL), que foi nomeado ministro dos Transportes. Farias é empresário e diretor-presidente do Grupo Lyra (Usina Caeté). Ele doou R$ 350 mil para a campanha de Renan Filho, segunda maior contribuição, apenas atrás da feita pelo partido dos candidatos, no valor de R$ 3 milhões.

Com a ida de Camilo Santana (PT-CE) para o Ministério da Educação, assume o lugar dele Augusta Brito (PT-CE), que foi prefeita de Graça, interior do Ceará, por dois mandatos (2004 e 2008) e é filha de Augusto Brito, também ex-prefeito do município.

Jussara Lima (PT-PI) vai ficar no lugar de Wellington Dias (PT-PI), que foi convidado por Lula para o Ministério do Desenvolvimento Social. Entre 1989 e 1992, Jussara foi vereadora de Fronteiras, e se tornou a primeira mulher a exercer a função no legislativo do município.

Foi eleita também em 2011, por meio de eleição suplementar, como a primeira mulher vice-prefeita do município, na chapa do então prefeito Eudes Agripino Ribeiro (PPS). Casada com o deputado federal Júlio César (PSD).

Quem vai para a Cãmara

Na Câmara, Orlando Silva (PCdoB) vai assumir uma das três vagas abertas pelo PT em São Paulo, com as saídas de Alexandre Padilha (PT-SP), que comanda a Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Teixeira (PT-SP), ministro do Desenvolvimento Agrário, e Luiz Marinho (PT-SP), ministro do Trabalho. Orlando é deputado federal há duas legislaturas, desde 2015. Antes, foi ministro do Esporte dos governos Lula e Dilma Rousseff, entre 2006 e 2011. Também foi vereador de São Paulo de 2013 a 2015.

Alfredinho (PT-SP) assumirá a segunda vaga aberta pelo PT em São Paulo, com a saída de Padilha, Teixeira e Marinho. Alfredinho foi eleito vereador de São Paulo em 2020, no quarto mandato. Na Câmara Municipal, foi líder do partido e membro da comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude e de Administração Pública.

Vicentinho (PT-SP) assumirá a terceira vaga aberta pelo PT em São Paulo, com a saída de Padilha, Teixeira e Marinho. Ele é deputado federal há cinco mandatos, desde 2003, é advogado e metalúrgico. Foi presidente dos sindicatos dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e, posteriormente, do ABC. Em 1997, presidiu a CUT Nacional.

Com as saídas de Marina Silva (Rede-SP), que foi para o Ministério do Meio Ambiente; e de Sônia Guajajara (PSOL-SP), que assume o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Luciene Cavalcante (PSOL-SP) assumirá a primeira vaga aberta pela federação PSOL/Rede. Luciene é professora e supervisora escolar da rede municipal de São Paulo, advogada e pesquisadora em direito educacional.

A segunda vaga aberta pela federação PSOL/Rede será assumida por Ivan Valente (PSOL-SP). Valente é deputado federal desde 1995. Na legislatura de 1999 a 2003, foi eleito como suplente e assumiu em duas ocasiões de afastamento do titular. Antes deputado estadual pelo PT, participou da fundação do PSOL, em 2005. É um dos autores da lei que prevê medidas de proteção aos entregadores de aplicativo durante a pandemia da Covid-19.

Reginete Bispo (PT-RS) assumirá no lugar de Paulo Pimenta (PT-RS), que ficou com a Secretaria de Comunicação. Ela se apresenta, nas redes sociais, como cientista social, consulesa honorária do Senegal em Porto Alegre e coordenadora do Instituto Akanni – organização não governamental de pesquisa e assessoria em direitos humanos, gênero raça e etnia.

Em 2018, foi eleita segunda suplente do senador Paulo Paim (PT-RS).

Quem fica no lugar de Juscelino Filho (União Brasil-MA), que é ministro das Comunicações, é Dr Benjamim (União-MA). O médico concorreu ao cargo de prefeito de Açailândia (MA) por duas vezes, em 2016 e em 2020. Nas redes sociais, publicou fotos e vídeos ao lado de Juscelino Filho, depois da posse do ministro.

Daniel Carneiro (União Brasil-RJ), que foi nomeado ministro do Turismo, deixa sua vaga na Câmara para Ricardo Abrão (União Brasil-RJ). Ricardo foi deputado estadual no estado por dois mandatos, entre 2003 e 2006 e entre 2011 e 2014. É também ex-presidente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, função que assumiu entre 2017 e 2021.

Veja também

Ministério da Mulher Sem verbas, não há políticas públicas, diz ministra da Mulheres