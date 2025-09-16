TRF4 julga Bolsonaro por racismo; presidente comparou cabelo de apoiador a 'criatório de barata'
MPF e DPU cobram indenização de ex-presidente por declarações perto do Alvorada em lives em 2021
Condenado na semana passada a mais de 27 anos por liderar uma trama golpista, Jair Bolsonaro volta a ser julgado nesta terça-feira — desta vez, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que analisa recurso sobre uma ação civil pública por "declarações pública de preconceito, discriminação e intolerância contra pessoas negras".
O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União pedem que Bolsonaro pague uma indenização por ter causado danos à sociedade por declarações perto do Palácio do Alvorada e em lives nas redes sociais em 2021, quando era presidente.
A primeira instância havia negado os pedidos por considerar que as declarações não causaram danos coletivos.
*Em atualização