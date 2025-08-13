Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
itália

Tribunal da Itália analisa pedido de Carla Zambelli para aguardar análise de extradição em liberdade

Deputada federal está detida na Itália, para onde fugiu após ser condenado a dez anos de prisão pelo STF

Reportar Erro
Carla Zambelli na Câmara em foto de arquivo Carla Zambelli na Câmara em foto de arquivo Carla Zambelli na Câmara em foto de arquivo Carla Zambelli na Câmara em foto de arquivo  - Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A defesa da deputada Carla Zambelli (PL-SP) vai citar como argumento uma série de problemas de saúde para tentar convencer a Justiça italiana a libertá-la da prisão. A parlamentar irá participar de uma audiência nesta quarta-feira, na qual a IV Seção do Tribunal de Apelação de Roma irá decidir se mantém ou não a detenção.

Presa desde o dia 29 de julho, Zambelli deve afirmar que trata há anos de doenças como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo e a faz tomar morfina periodicamente, além de depressão.

— Trataremos sim a respeito das questões da saúde da deputada, tanto física quanto psicológica. Nosso objetivo é que ela possa aguardar a decisão de extradição em liberdade, mas existe também a possibilidade de domiciliar — afirmou o advogado Fabio Pagnozzi. — A deputada possui uma série de problemas, dentre eles está um tipo raro de fibromialgia e diversas disfunções psicológicas. Tudo isso será abordado na audiência — acrescentou ele.

 

Leia também

• Carla Zambelli vai citar problemas de saúde como argumento para aguardar decisão sobre extradição

• Justiça da Itália marca data de nova audiência de Zambelli em processo de extradição

• Com maioria pela condenação, STF retoma julgamento de Zambelli sobre porte ilegal de arma

A parlamentar está encarcerada na penitenciária de Rebibbia, que fica nos arredores de Roma e faz parte de um dos maiores complexos prisionais da Europa.

A audiência deve ser conduzida pelo juiz italiano Algo Morgigni. Numa primeira sessão ocorrida em 1 de agosto, Zambelli se declarou vítima de perseguição política e manifestou o desejo de passar por um novo julgamento na Itália. Ela tem dupla cidadania.

Considerada como fugitiva pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão cibernética ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — o que motivou o pedido de extradição e a inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol.

Os argumentos contra e a favor de Zambelli serão analisados pelo Justiça italiana, mas a decisão final sobre a sua remoção ao Brasil cabe ao Ministério da Justiça da Itália, que pode negar a extradição por razões políticas. A embaixada brasileira prevê que o processo deve ser concluído até o fim deste ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter