"Tribunal Popular" debate conflito fundiário em terras da antiga Usina Frei Caneca, em Jaqueira

A partir da iniciativa de movimentos sociais, e entidades não governamentais, a comunidade de Barro Branco, região rural de Jaqueira, sediou encontro chamado “Tribunal Popular" realizado neste domingo (5), com o objetivo de debater conflito fundiário envolvendo as terras da antiga Usina Frei Caneca. O encontro reuniu advogados populares, militantes sociais e pesquisadores para debater as disputas de terras, informações dos processos judiciais, e avaliar as condutas de autoridades e agentes do Estado envolvidos no conflito.

O evento marcou um ano da resistência violenta dos posseiros contra colaboradores da empresa, em setembro de 2024. Em ofício enviado à governadora Raquel Lyra, em novembro de 2024, a Agropecuária Mata Sul relatou série de incidentes violentos ocorridos na região desde outubro de 2023. A empresa registrou mais de 20 boletins de ocorrência sobre invasões, incêndios, ameaças e agressões no período.



No documento à governadora, a Agropecuária alegou que os episódios têm paralisado atividades produtivas e põem em risco a segurança dos trabalhadores e o ecossistema local.

A advogada da Associação Brasileira de Advogados do Povo (Abrapo), Maria José, explicou o propósito da iniciativa.



“O Tribunal Popular é um espaço de escuta das comunidades que estão alijadas do direito, porque o direito não vai para a rua achar as pessoas e fazer esse processo de escuta, por isso essa iniciativa. Estamos debatendo a situação dos contratos de arrendamento e cessão de direitos, feitos pela Usina Frei Caneca, e o abandono dos governos federal e estadual em relação a essas pessoas”, disse.

Disputa

As terras em disputa pertenciam à Usina Frei Caneca, que encerrou suas atividades no início dos anos 2000. Localidades como Engenho Fervedouro, Laranjeiras e Várzea Velha foram arrematadas em leilões da Justiça Federal e hoje são destinadas à agropecuária extensiva.

A disputa envolve a empresa Agropecuária Mata Sul S/A, arrendatária dos imóveis, e posseiros que ocupam irregularmente e produzem nas terras. A empresa possui cerca de 4 mil hectares no município e desenvolve atividades de pecuária e silvicultura, que é a maior empregadora privada de Jaqueira, atrás apenas da prefeitura.

Parte do território inclui a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Frei Caneca, com 630 hectares, considerada a maior área de Mata Atlântica ao norte da Bahia. De acordo com artigo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o local abriga mais de 400 espécies de aves, sendo descrito pelo Jardim Botânico de Nova Iorque como “biologicamente único e criticamente ameaçado”.

Justiça

De acordo com nota técnica elaborada pelos advogados da Agropecuária Mata Sul, tramita desde abril de 2020 uma ação de reintegração de posse (processo nº 0000078-55.2020.8.17.2940) na Vara Única da Comarca de Maraial, referente a áreas da RPPN Frei Caneca.

Em 2021, a Justiça concedeu liminar de reintegração de posse, mas a decisão não foi cumprida. Em 2023, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) julgou três agravos de instrumento e concluiu que houve esbulho com objetivo econômico e prática de crime ambiental. Uma nova decisão de reintegração foi proferida em março de 2024, ainda não executada.

O caso é acompanhado pelas comissões de soluções fundiárias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Em março de 2025, houve pactuação na Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJPE, com expectativa de proposta de compra de parte das áreas pelo Incra.

Incitação à violência

Procurado pela Folha de Pernambuco, o advogado da Agropecuária Mata Sul, Eduardo Figueiredo, afirmou que recebeu com preocupação a mobilização e as falas externadas durante o evento.



“É necessário incutir uma cultura de não violência na localidade. Expressões que incitam ocupações irregulares, revolução agrária e morte ao latifúndio, somente fomentam episódios de violência no campo”, ressalta.



O advogado destaca que, ao longo dos últimos anos, a empresa arrendatária enfrenta o crescimento de episódios de danos e ocupações indevidas na região. A partir de 2024, com o trabalho das comissões de soluções fundiárias do TJPE e da Justiça Federal de Pernambuco (JFPE), foi possível recuperar uma pequena área invadida em setembro do ano passado.



Contudo, a empresa aguarda o cumprimento de decisões judiciais de reintegração e imissão de posse, inclusive de áreas de proteção ambiental. Por fim, o advogado chamou a atenção quanto à presença de pessoas de fora do estado e integrantes de universidades federais, em detrimento da baixa adesão dos moradores da localidade.

Segurança

O encontro ocorreu em meio a tensões na região. A Agropecuária Mata Sul enviou ofício à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) em 2 de outubro, informando sobre possíveis invasões simultâneas em diversas áreas da propriedade, principalmente em Barro Branco.

No documento, a empresa solicitou reforço policial e relatou risco ao patrimônio e à integridade física de trabalhadores, mencionando armazenamento de combustíveis, lonas e mantimentos, além de mobilização de pessoas de outras regiões.

Foram deslocados 30 policiais para os arredores da localidade. De acordo com informações de bastidores, por se tratar de um evento organizado por estudantes e professores de universidades federais, não havia risco de confronto, e a presença ostensiva da Polícia Militar poderia aumentar a tensão entre os manifestantes.



O evento foi realizado com baixa adesão dos moradores da localidade e entorno. Notícias de recentes ameaças sofridas pelo presidente da Associação dos Moradores de Barro Branco, reacenderam o medo da violência no campo, a partir da disputa entre movimentos sociais. A maioria da população local tem se posicionado contrariamente a entrada da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) nas tratativas com as autoridades públicas.

Divergência

